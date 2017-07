Donjons et Dragons : un site officiel pour toutes les règles du jeu

Le jeu de rôle, Donjons et Dragons, a réussi à rassembler une large communauté depuis sa reprise par la société Wizards of the Coast en 1997. Les joueurs se regroupent autour d’une table avec des stylos à la main et des livres de règle à proximité. Mais, il est souvent difficile de retrouver les informations dans ces ouvrages si bien que certains finissent par écumer les forums de jeux vidéo et les sites spécialisés. L’entreprise a conscience de ce problème et a proposé des solutions numériques. Cependant, elles restent un appui aux livres de règles sans pouvoir les remplacer complètement.

Wizards of the Coast et la société, Curse, changent maintenant la donne en lançant un site officiel et une application en ligne pour jouer plus facilement à Donjons et Dragons (D&D). Ces plateformes, nommées D & D Beyond, regroupent entièrement les règles et les informations autour de la cinquième édition du jeu. On retrouve notamment des sections concernant les « sorts » ou encore les « monstres ». Le site dispose également d’un filtre pour affiner la recherche. Par ailleurs, la création de personnage se passe étape par étape sur D&D Beyond. Le programme demande de renseigner la classe, la race, la capacité, les armes ou l’armure.

Le responsable du projet, Adam Bradford, précise cependant que cette version numérique n’enlève rien de l’esprit original du jeu. Les joueurs auront toujours à communiquer entre eux pour décrire ce qui se passe. De plus, D&D Beyond permet de personnaliser les règles. La version basique de la plateforme est proposée gratuitement alors que certaines fonctionnalités comme le Manuel des Monstres sont payantes. D&D Beyond est attendu le 15 août.