Animal Crossing x Puma : les sneakers aux couleurs du jeu de Nintendo arrivent

Nintendo et Puma se sont une nouvelle fois associés pour sortir une nouvelle paire de baskets de l’un des jeux les plus populaires de la Switch. Il s’agit évidemment d’Animal Crossing : New Horizons qui est sorti l’année dernière sur la Nintendo Switch. Le jeu a déjà eu droit à de nombreux produits dérivés tels que son propre Monopoly et maintenant ses sneakers.

Les sneakers Animal Crossing : New Horizons – Crédits : Puma / Sneaker Freaker

Les baskets issues de la collaboration Animal Crossing x Puma seront disponibles dans plusieurs modèles. Il y aura les Wild Rider, les Future Rider et les Suede qui est un modèle urbain intemporel depuis sa sortie en 1968.

Trois paires de sneakers Animal Crossing : New Horizons sont prévues

Le site Sneaker Freaker a partagé les images des sneakers Animal Crossing. Néanmoins, il s’agit uniquement du modèle Wild Rider. Les deux autres n’ont pas encore été révélés. Comme Sneaker Freaker l’a précisé, le modèle Wild Rider est « réinventé avec des couleurs naturelles et des graphismes authentiques du jeu. Les empiècements en daim sur la zone des orteils et le talon ajoutent une touche de luxe, tandis que la ligne Puma blanche ajoute subtilement la marque au mélange ».

En effet, les sneakers sont aux couleurs pastel d’Animal Crossing : New Horizons comme la Nintendo Switch collector sortie l’année dernière. En plus des baskets, Sneaker Freaker a partagé l’image d’un sweat-shirt à capuche assorti. Il est de couleur bleu pastel (ou vert). On ne voit pas le devant mais l’arrière comporte les têtes de 34 villageois. Il y en a 391 au total dans le jeu.

Le sweat-shirt Animal Crossing : New Horizons – Crédits : Puma / Sneaker Freaker

Enfin, Puma n’a pas encore annoncé la date de sortie et le prix des sneakers, ni en dollars ni en clochettes. En tout cas, ce n’est pas la première fois que Nintendo collabore avec Puma pour des baskets. Il y a déjà eu les sneakers Super Mario Bros. pour célébrer les 35 ans de la franchise et plusieurs paires de baskets de la collection Super Mario 3D All-Stars.

Source : ComicBook