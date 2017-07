Casque antibruit : le Sony MDR 1000X serait particulièrement fragile aux charnières

Photo par OldCaptain (forums Sony)

Si les tests de produit permettent d’évaluer un appareil sur différents critères, c’est à long terme que l’on peut véritablement juger de se solidité ou de son endurance. C’est notamment ce qu’ont pu constater nos confrères des Numériques en relevant un gros problème de solidité sur le casque antibruit et Bluetooth de Sony, le MDR 1000X.

Lancé l’an dernier, le MDR 1000X de Sony est l’un des meilleurs casques antibruit du marché, réussissant même à faire de l’ombre au QuietComfort 35 de Bose. Pourtant, malgré sa qualité sonore, sa bonne autonomie, son design alléchant et une annulation de bruit performante, c’est à long terme que le casque audio révèle son principal défaut. Nos collègues des Numériques ont en effet constaté un problème de solidité : « L'arceau, et plus précisément la jonction avec les charnières, serait cruellement fragile, ce qui causerait une casse très prématurée, après quelques jours à quelques mois d'utilisation ». Une fragilité qui est mentionné par plusieurs utilisateurs, que ce soit sur les forums de Sony ou directement sur le casque présent chez nos confrères.

Interrogé par Les Numériques, Sony a déclaré ne pas être au courant de cette fragilité au niveau des charnières. Par ailleurs, il semblerait que cette fragilité ne soit pas prise en charge par la garantie du constructeur : « Les réponses directes du fabricant aux utilisateurs sont pour le moment très rares et très variables ». Si vous comptez acheter un casque à annulation de bruit dans les prochaines semaines, la solution semble donc être, pour l’instant, de se tourner vers la concurrence, en attendant une éventuelle réaction de Sony.

