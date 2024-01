Google Chrome ajoute un nouvel avertissement, vous êtes pistés même en navigation privée

Sous la menace d’une plainte collective, Google Chrome a mis à jour l’avertissement affiché lors du passage en navigation privée. Le géant du Web y précise que vos données seront toujours collectées par les sites visités et les services utilisés, y compris par Google.

C’est un mythe qui a la peau dure. Nombre d’internautes pensent que leurs données ne sont pas collectées lorsqu’ils utilisent le mode incognito du navigateur Chrome. Sauf qu’il n’en est rien ! Alors qu’il était sous la menace d’une action en justice collective, Google vient discrètement de mettre à jour l’avertissement qui s’affiche lors de l’ouverture d’une page en navigation privée.

Google Chrome ajoute un avertissement plus clair pour le mode incognito

Le nouveau texte, repéré par MSPowerUser, est visible dans la dernière version Canary du navigation (122.0.6251.0). Voici ce qui s’affiche désormais, la phrase en gras ayant été fraîchement ajoutée :

“Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité, ce qui vous permettra de naviguer en toute confidentialité. Cela ne change rien à la manière dont les données sont collectées par les sites Web que vous visitez et les services qu’ils utilisent, y compris Google. Les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront sauvegardés”.

Le changement devrait apparaître bientôt sur la version stable du navigateur. Voici ce qu’on peut lire pour le moment : “Vous pouvez désormais naviguer de façon privée. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront enregistrés”.

En revanche, les deux listes à puces restent inchangées. Celles-ci précisent que vos données de navigation (historique, cookies, données des sites, informations saisies dans les formulaires) ne seront pas sauvegardées dans le navigateur. Votre activité restera toutefois visible par les sites visités, votre FAI mais aussi par votre employeur ou votre établissement scolaire si vous surfez au travail ou à l’école.

Google visé par une action collective depuis 2020

Ce changement offre “encore plus d’informations aux utilisateurs sur le mode navigation privée”, se félicite le porte-parole de Google, José Castañeda, auprès de The Verge. Depuis 2020, l’entreprise était visée par un recours collectif déposé en Californie. Les plaignants reprochaient notamment à Google de les pister en navigation privée sans les en informer explicitement. Et de réclamer cinq milliards de dollars de dommages-intérêts.

La plainte alléguait que les sites utilisant Google Analytics ou Ad Manager collectaient des informations à partir des navigateurs en mode navigation privée, notamment le contenu des pages Web, les données de l’appareil et l’adresse IP. Les plaignants accusaient aussi Google d’associer l’activité de navigation privée des utilisateurs de Chrome avec leurs profils.

Google avait tenté de rejeter la plainte, arguant qu’un avertissement s’affichait déjà lors du passage en mode incognito. Mais la juge Yvonne Gonzalez Rogers n’avait pas été convaincue par cet argument, refusant en août dernier une demande de jugement sommaire. Finalement, Google et les plaignants se sont accordés sur les conditions d’un règlement. L’accord sera présenté au tribunal ce mois-ci, l’approbation finale étant attendue d’ici fin février.

