Gemini : retoucher une image générée par Nano Banana 2 va devenir très simple

Gemini va ajouter un outil d’annotation très pratique à son générateur Nano Banana 2. Celui-ci permettra de surligner les zones spécifiques à modifier sur les images créées. De quoi simplifier grandement l’édition.

Le mois dernier, Google a déployé Nano Banana 2, son nouveau générateur d’images de référence qui combine la puissance de Nano Banana Pro et la vélocité de Gemini Flash. Selon une fuite, celui-ci va prochainement s’équiper d’un outil incontournable pour l’édition. “L’outil d’annotation de Gemini sera bientôt disponible pour les images générées par IA, vous permettant d’obtenir les modifications exactes que vous souhaitez”, révèle AssembleDebug.

Depuis décembre, Google permet aux utilisateurs de Gemini d’annoter directement des zones spécifiques sur les images importées dans le chatbot. Grâce à cette fonctionnalité, il suffit de surligner la partie à modifier pour cibler précisément le changement à réaliser. Cela vous évite d’avoir à rédiger des prompts complexes et à vous perdre en explications. Vous n’avez plus besoin de décrire précisément les éléments visuels à modifier. De quoi limiter drastiquement les erreurs d’interprétation de l’IA.

Gemini's markup tool will soon be available on AI generated images, helping you get the exact edits you want



A pencil icon will soon appear on generated images, opening a markup screen



✅ Details and screenshots – https://t.co/vJT8W2U5Ae pic.twitter.com/EvX6FUlDoC — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) March 5, 2026

La modification des images générées par Gemini va devenir un jeu d’enfant

Comme le révèle le leaker spécialisé dans l’univers Android, cet outil bien pratique sera bientôt disponible pour les images générées avec Gemini. Lorsque vous lancerez la création d’une image, une icône en forme de crayon apparaîtra. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers un écran où vous pourrez surligner une zone spécifique de l’image. Une fois chose faite, elle sera automatiquement ajoutée à la zone de saisie.

Il ne vous restera alors plus qu’à donner quelques instructions pour obtenir le rendu souhaité. C’est une simplification bienvenue. Les utilisateurs pourront continuer à modifier les images générées sans avoir à les télécharger manuellement, à les annoter avec une application tierce, puis à les réimporter (ou à les réimporter avant de les annoter dans l’agent conversationnel de Google). Reste désormais à savoir quand cette fonctionnalité d’édition sera déployée en version stable.