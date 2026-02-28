Ajoutez du stockage à votre installation solaire avec le Zendure SolarFlow 2400 AC+ ! 

Déjà équipé de panneaux solaires ? Le Zendure SolarFlow 2400 AC+ permet de stocker votre surplus d’énergie pour l’utiliser quand vous en avez vraiment besoin. Une solution simple pour gagner en autonomie et réduire sa dépendance au réseau.

Face à la hausse durable du coût de l’électricité, de plus en plus de foyers cherchent à maximiser leur autoconsommation solaire. Produire sa propre énergie est une première étape, mais sans solution de stockage, une grande partie de cette production reste inutilisée ou revendue à bas prix.

C’est précisément sur ce point que travaille Zendure, notamment avec ses systèmes plug-and-play pour balcon ou toiture. Avec sa nouvelle série SolarFlow, le constructeur ambitionne d’aller plus loin en proposant des solutions capables d’optimiser l’utilisation de l’énergie domestique tout au long de la journée. En plus, cette nouvelle gamme est déjà proposée à prix réduit !

🔥 Les offres disponibles

SolarFlow 2400 AC+ : une solution pensée pour les installations solaires existantes

Le SolarFlow 2400 AC+ s’adresse en priorité aux foyers déjà équipés de panneaux photovoltaïques sur leur toit. Contrairement à certaines solutions nécessitant des modifications lourdes, ce système AC vient simplement s’intégrer à l’installation existante afin de stocker l’électricité excédentaire produite en journée et la restituer lorsque la consommation augmente, le soir par exemple.

Côté performances, l’appareil accepte jusqu’à 2400 W en entrée et en sortie AC, avec une injection par défaut de 800 W extensible selon la configuration. Sa capacité de stockage débute à 2,4 kWh et peut évoluer jusqu’à 16,8 kWh avec des batteries supplémentaires, ce qui permet d’adapter progressivement le système aux besoins du foyer.

Pour un foyer français au tarif fixe qui consomme 5 000 kWh/an, l’installation d’un SolarFlow 2400 AC+ avec cinq batteries AB3000L (16,8 kWh) peut générer jusqu’à 1 686 € d’économies par an, avec un retour sur investissement estimé à 2,7 ans (calcul : 16,8 × 0,275 € × 365).

Pour un foyer au tarif dynamique consommant 7 000 kWh/an, l’ensemble SolarFlow 2400 AC+ et cinq batteries AB3000L (16,8 kWh) permet d’économiser environ 1 591 € par an. Grâce à une gestion optimisée (via ZENKI HEMS), le retour sur investissement est estimé à 2,86 ans, en profitant des écarts de prix du marché de l’électricité.

Un écosystème énergétique piloté par l’IA

Au-delà du matériel, Zendure met en avant une approche globale reposant sur son système de gestion énergétique domestique HEMS 2.0. Celui-ci centralise la production solaire, le stockage, mais aussi d’autres équipements comme les pompes à chaleur ou les véhicules électriques afin d’optimiser les flux d’énergie à l’échelle de la maison.

Le cœur de ce dispositif est ZENKI™ 2.0, une intelligence artificielle capable d’analyser la consommation, les conditions météo et les tarifs énergétiques pour automatiser l’utilisation de l’électricité. Cette optimisation peut réduire significativement la facture énergétique tout en augmentant l’indépendance vis-à-vis du réseau.

La sortie de cette nouvelle gamme est une opportunité idéale pour améliorer votre autoconsommation solaire sans revoir l’intégralité de votre installation !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.