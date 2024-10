Amazon Prime Video : la pub va s’intensifier, y compris au milieu des contenus

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

La SVOD, ou vidéo à la demande avec abonnement, existe depuis de nombreuses années. En France, c’est sans doute Netflix qui a ouvert la voie où d’autres se sont empressées de s’engouffrer.

Aujourd’hui, l’offre SVOD est très, peut-être trop, importante. Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, Max, Paramount+, Apple TV+ et bien d’autres essaient de partager les parts du gâteau, parts qui diminuent comme peau de chagrin. Il faut dire qu’il y a aussi quelques plateformes gratuites qui fonctionnent sur un système AVOD (pour Advertising Video On Demand, c’est-à-dire avec publicité), comme Pluto TV.

La multiplication des plateformes et des offres tiraillent les utilisateurs. Si le partage de compte était légion par le passé, aujourd’hui, il est banni des plateformes (Netflix et maintenant Disney+ ont décidé d’y mettre fin). Les offres augmentent de tous les côtés et on voit même apparaître des offres moins chères avec publicité (Netflix en tête et Disney+ sur ses talons).

Amazon Prime Vidéo est les publicités

Incluse dans l’abonnement Amazon Prime, la plateforme de SVOD Amazon Prime Vidéo était d’abord sans aucune publicité. Ensuite Amazon a augmenté l’abonnement Prime et, pour finir, les publicités sont arrivées.

À l’heure actuelle, les utilisateurs de la plateforme peuvent donc rencontrer des spots publicitaires en début de vidéo (avant que le programme ne commence) et parfois en cours (notamment sur les programmes longs puisqu’il est prévu entre 2 et 3 minutes et demie par heure de visionnage).

Bien entendu, si vous souhaitez supprimer ces coupures, vous pouvez mettre la main à la poche et prendre un complément d’abonnement. Notez que les coupures n’ont lieu que sur les programmes en SVOD d’Amazon, pas sur la VOD ni sur les plateformes tierces auxquelles vous êtes abonné via Prime.

Cela vous dérange ? Eh bien, sachez que cela ne va pas aller en s’arrangeant.

Le Financial Times vient en effet de publier une interview de Kelly Day, Vice-présidente de Prime Video International. Dans celle-ci, la Vice-présidente indique le souhait d’Amazon de proposer plus d’encarts publicitaires aux annonceurs, ce qui signifie plus de publicités pour le client final.

Il faut dire que jusqu’à présent, l’apparition de publicités n’a pas autant gêné les utilisateurs que ce à quoi ils s’attendaient, du coup Amazon va s’engouffrer dans la brèche et tester la patience de ses clients SVOD.

Parmi les nouveautés, la plateforme va ainsi proposer non seulement des publicités vidéo standard, mais aussi cliquables, c’est-à-dire que vous pourrez directement vous rendre sur la page de l’annonceur pour consulter le produit, comme le fait YouTube par exemple.