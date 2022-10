AliExpress casse le prix des aspirateurs Tineco jusqu’à la fin de la journée

Voir les Jours Marquants Tineco AliExpress

Ce sont les Jours Marquants chez AliExpress. Pour l’occasion, l’enseigne se concentre toute la journée sur la marque d’aspirateur Tineco et vous propose plusieurs modèles à prix vraiment mini !

Parmi les offres disponibles, 3 nous ont particulièrement tapé dans l’oeil :

Le Tineco iFloor One S3 à 276,06€ au lieu de 343,06€ grâce au code 30TIN.

Le Tineco iFloor 3 à 223,96€ au lieu de 275,96€ grâce au code 20TIN.

Le Tineco Floor One S5 Combo à 312,56€ au lieu de 416,56€ grâce au code 30TIN.

Le Tineco iFloor One S3 à prix cassé

En vous rendant très vite chez AliExpress, vous pouvez profiter du Tineco iFloor One S3 pour moins de 280€. Très efficace, il vous propose le nettoyage des sols humides et secs. Il est sans cordon et est doté d’un capteur intelligent qui lui permet d’adapter sa puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté au sol. Ce n’est pas pour rien qu’il a gagné le prix Red Dot Design pour la technologie innovante et le prix de l’innovation CES 2020 pour les produits domestiques.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

un capteur intelligent

le nettoyage sec et humide

une brosse cylindrique auto-nettoyante

un nettoyage silencieux avec un faible nombre de décibels

une autonomie jusqu’à 35 minutes

Le Tineco iFloor 3 à prix cassé

Aujourd’hui chez AliExpress, vous pouvez aussi profiter de l’aspirateur Tineco iFloor 3 à prix mini. C’est le moins cher de notre sélection, mais il ne manque pas d’atouts ! Également prévu pour nettoyer les sols humides et secs, il vous offre un véritable gain de temps en remplaçant votre serpillière.

Aussi, on note la présence d’une brosse auto-nettoyante. Mettez de l’eau douce et du détergent dans votre aspirateur et il se nettoiera seul lorsque la brosse sera considérée comme sale. Il est également doté d’un double réservoir pour l’eau propre et l’eau sale d’après le nettoyage. Sa direction est automotrice et pivotante et il dispose d’un moteur de 130W.

Le Tineco Floor One S5 Combo à prix cassé

Si vous avez un peu plus de budget, on vous conseille de vous tourner vers le Tineco Floor One S5 Combo ! Il est disponible pour moins de 315€ et vous propose une nouvelle fois l’aspiration mêlée au lavage des sols grâce à une brosse cylindrique auto-nettoyante et deux réservoirs d’eau.

Il tient jusqu’à 22 minutes avec sa batterie et peut détecter la saleté sèche ou humide sur vos sols afin de les nettoyer au mieux. Il décide ainsi tout seul de sa puissance d’aspiration, du débit d’eau utilisé et de la vitesse du rouleau nettoyant. Aussi, son rouleau est conçu de sorte qu’il puisse nettoyer toutes les zones de votre logement, même les moins accessibles comme les plinthes, les escaliers ou encore les coins.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.