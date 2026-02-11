Amazon casse le prix de l’iPhone Air en offrant 260 € de remise !

L’Apple iPhone Air 256 Go est affiché à 969 € au lieu de 1 229 € sur Amazon, soit 21 % de réduction. Une belle remise pour le modèle le plus fin jamais lancé par Apple, équipé de la puce A19 Pro et d’un écran 120 Hz.

Les smartphones premium continuent de repousser les limites en matière de design et de performances. Finesse extrême, matériaux plus résistants, écrans toujours plus fluides et puces surpuissantes : chaque génération cherche à combiner beauté et puissance et autonomie.

Dans cette catégorie, les modèles Apple restent des références pour leur optimisation logicielle et leur longévité. Avec cette offre Amazon à 969 € au lieu de 1 229 €, l’iPhone Air 256 Go devient nettement plus accessible pour celles et ceux qui visent un modèle haut de gamme !

Découvrir l’offre

Un design ultra-fin et une puce A19 Pro taillée pour être performante

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air se positionne comme le plus fin des iPhone conçu à ce jour. Son cadre en titane ultra-léger renforce sa solidité sans alourdir l’ensemble, tandis que le Ceramic Shield protège l’avant et l’arrière avec une grande résistance aux rayures et aux fissures. L’écran de 6,5 pouces profite d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz qui garantit une navigation fluide et réactive.

Sous le capot, la puce A19 Pro promet des performances élevées tout en maîtrisant la consommation d’énergie. Elle permet de gérer sans difficulté les applications exigeantes, le multitâche et les usages liés à Apple Intelligence. L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, de quoi tenir largement une journée complète sans recharge.

Découvrir l’offre

Photo, connectivité et eSIM

L’iPhone Air embarque un capteur principal de 48 mégapixels avec zoom 2x de qualité optique, ainsi qu’une caméra avant Center Stage 18 mégapixels capable d’adapter automatiquement le cadrage. Il propose également des fonctionnalités intéressante comme l’enregistrement simultané avant/arrière et les appels d’urgence par satellite en cas d’absence de réseau.

Compatible Wi-Fi 7, 5G et Bluetooth 6, il intègre également la technologie eSIM pour plus de flexibilité et de sécurité. Avec cette baisse de prix à 969 € au lieu de 1 229 € sur Amazon, cet iPhone Air 256 Go s’impose comme une option intéressante pour celles et ceux qui cherchent un modèle haut de gamme plus abordable !