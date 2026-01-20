Soldes Air Fryer : Amazon casse les prix sur deux des modèles Ninja les plus populaires !

Les Air Fryer Ninja font partie des références les plus populaires pour cuisiner rapidement et sainement. En ce moment à l’occasion des soldes, deux modèles double compartiment de 9,5 L profitent de remises très intéressantes sur Amazon.

Le principe est le même sur ces deux modèles de Air Fryer Ninja : deux zones de cuisson indépendantes, capables de fonctionner avec des réglages différents tout en synchronisant la fin de cuisson. Un vrai gain de temps pour préparer un plat principal et un accompagnement en parallèle, ou cuire plusieurs aliments sans mélange d’odeurs ni de textures.

Ninja pousse aussi l’aspect économique avec des cuissons plus rapides qu’un four traditionnel et une consommation d’énergie réduite tout en conservant une grande capacité adaptée aux repas familiaux.

Deux modèles Ninja en promotion : lequel choisir ?

Ninja Double Stack XL : le double tiroir vertical compact

Avec son design vertical à tiroirs superposés, ce Air Fryer se distingue immédiatement des autres modèles présents sur le marché. Il propose en effet une capacité totale de 9,5 L tout en occupant beaucoup moins d’espace sur le plan de travail. Chaque tiroir de 4,75 L peut accueillir un poulet rôti entier, et l’utilisation des grilles, incluses à l’achat, permet de cuire jusqu’à quatre aliments simultanément.

On retrouve les 6 modes de cuisson Ninja (Air Fry, Max Crisp, Cuire, Rôtir, Déshydrater, Réchauffer), avec la possibilité de régler la température et la durée indépendamment sur chaque compartiment. La fonction SYNC assure une sortie de cuisson simultanée, idéale pour servir toutes les assiettes sans attendre. L’ensemble est simple à nettoyer grâce aux éléments compatibles avec le lave-vaisselle.

Découvrir l’offre

Ninja Air Fryer Dual Zone MAX : le format classique et efficace

Plus classique dans son format, le Dual Zone MAX reste une référence incontournable de chez Ninja. Il propose lui aussi 9,5 L de capacité, répartis sur deux tiroirs indépendants, avec la même logique de synchronisation des cuissons.

Très polyvalent, il permet de frire sans huile, de rôtir, de cuire au four, de déshydrater ou de réchauffer tout en réduisant jusqu’à 75 % des matières grasses selon les usages. Il se distingue également par sa rapidité d’exécution, car il est capable de cuire des repas complets bien plus vite qu’un four à convection.

Découvrir l’offre

Un excellent moment pour s’équiper !

Avec ces remises, Ninja devient particulièrement compétitif sur le segment des Air Fryer double tiroirs. Dans les deux cas, on parle d’appareils fiables, puissants et pensés pour simplifier la cuisine au quotidien. À ces tarifs, ce sont clairement deux bons plans à ne pas laisser passer !