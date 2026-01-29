Amazon casse le prix de sa première Kindle couleur qui passe sous la barre des 200 euros !

La nouvelle Kindle Colorsoft profite déjà d’une belle remise. Proposée à 199 € au lieu de 269 €, cette liseuse marque un vrai renouveau dans l’univers Kindle en introduisant enfin la lecture en couleur.

Avec la Kindle Colorsoft, Amazon fait évoluer sa vision de la liseuse. L’écran de 7 pouces conserve un rendu proche du papier, avec un contraste élevé et une colorimétrie douce, pensée pour lire longtemps sans souffrir de fatigue visuelle. Contrairement aux écrans LCD ou OLED, ici pas de lumière agressive. La lecture reste confortable, de jour comme de nuit, avec une température ajustable du blanc à l’ambre.

La présence de la couleur change aussi l’expérience au quotidien. Les couvertures ressortent davantage, les illustrations gagnent en lisibilité et il devient possible de surligner ses passages dans plusieurs teintes, sans nuire à la clarté du texte.

Une autonomie record et une utilisation sans contrainte

Fidèle à l’ADN Kindle, la Colorsoft mise aussi sur l’endurance. Une seule charge via USB-C permet d’atteindre jusqu’à huit semaines d’autonomie, de quoi lire sans se soucier constamment de la batterie. La liseuse est également résistante à l’eau, ce qui autorise une utilisation à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. L’accès à la boutique Kindle reste évidemment au cœur de l’expérience, avec des millions de titres disponibles et la possibilité d’ajouter un abonnement Kindle pour élargir encore le catalogue.

Un excellent point d’entrée vers la lecture en couleur

À 199 €, la Kindle Colorsoft devient bien plus accessible et s’impose comme une option très intéressante pour celles et ceux qui veulent profiter de la couleur sans renoncer au confort d’une vraie liseuse. Une belle opportunité de découvrir une nouvelle façon de lire.

