Plus besoin d’attendre, vos courses Amazon livrées en 30 minutes !

Les habitudes de consommation continuent d’évoluer à grande vitesse et Amazon semble déterminé à repousser encore les limites de la livraison express.

Livraison éclair : Amazon garantit vos courses en seulement 30 minutes

Le géant de la vente en ligne propose un nouveau service qui pourrait révolutionner notre façon de recevoir nos commandes : une livraison dans les 30 minutes. Ce qui était autrefois perçu comme une simple vision d’avenir est progressivement en train de se concrétiser. Ce service a été testé dans deux grandes villes américaines : Seattle et Philadelphie.

La nouvelle formule, dérivée d’Amazon Now, vise à mettre entre les mains des clients leurs produits essentiels presque aussi rapidement que la livraison d’un repas. Le concept repose sur l’établissement d’un réseau de micro-entrepôts situés directement dans les quartiers résidentiels, bien plus près que les grands centres logistiques conventionnels. Cette proximité extrême permet une préparation et une expédition de commande en quelques minutes, ce qui diminue considérablement le temps total de livraison.

Vos essentiels du quotidien prêts à être livrés

Dans les zones testées, Amazon propose déjà un vaste assortiment d’articles du quotidien, allant des produits alimentaires aux petits indispensables que l’on a parfois besoin d’obtenir sans attendre.

Pour commander, il suffit de cliquer sur un bouton dédié « 30-Minute Delivery » qui apparaît sur le site ou dans l’application. Celui-ci donne accès à un catalogue spécialement conçu pour ce service. Une fois la commande passée, il ne reste qu’à suivre le livreur en direct… et éventuellement laisser un pourboire.

Cette rapidité a néanmoins un coût

Les membres Amazon Prime profitent de la livraison à 3,99 dollars. En revanche, les utilisateurs non abonnés doivent payer 13,99 dollars. Les paniers inférieurs à 15 dollars entraînent également un supplément de 1,99 dollar. Une tarification qui, de façon assez transparente, encourage davantage l’abonnement Prime.

Pour parvenir à tenir un délai aussi serré, Amazon a dû repenser une partie de sa chaîne logistique. Les entrepôts géants restent essentiels pour gérer le flux global des marchandises, mais ce nouveau service repose avant tout sur une stratégie de proximité. De petits centres, disséminés dans les quartiers, permettent de rassembler, préparer et envoyer une commande en un temps record. Cette approche s’inspire clairement du modèle utilisé par les services de livraison de repas, mais appliqué ici à un véritable mini-supermarché Amazon.

Il est important de souligner que cette offre n’a pas vocation à remplacer les options existantes comme la livraison le jour même ou le lendemain pour les abonnés Prime. Elle vient plutôt s’ajouter au catalogue, destinée à ceux qui ont besoin, ou l’envie, d’obtenir leurs achats immédiatement.

A qui s’adresse ce nouveau service ?

Pour l’instant, seuls les habitants de Seattle et Philadelphie peuvent en profiter. Si les résultats sont jugés concluants, Amazon étendra sans doute ce service à d’autres grandes villes américaines. Quant à l’Europe, et notamment la France, l’arrivée d’une telle solution impliquerait l’installation de nombreux micro-centres logistiques et une adaptation importante de l’espace urbain. Reste à savoir si les consommateurs européens souhaitent réellement aller aussi loin dans la course à l’instantanéité.