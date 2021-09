Amazon eero Pro 6 : le routeur Wi-Fi 6 maillé avec un hub Zigbee intégré est disponible

Le routeur eero Pro 6 est disponible aujourd’hui sur Amazon France. C’est la plus rapide de la gamme des routeurs eero grâce au Wi-Fi 6. Il prend ainsi en charge les débits allant jusqu’à un gigabit avec de meilleures performances et une couverture plus large que le Wi-Fi 5.

eero Pro 6 – Crédit : Amazon

L’eero Pro 6 est un système Wi-Fi maillé tri-bande, c’est-à-dire que vous pouvez en connecter plusieurs pour couvrir une surface plus importante. Un seul routeur couvre jusqu’à 190 m² tandis que trois routeurs peuvent assurer une connexion Wi-Fi dans une surface de 560 m². D’ailleurs, les routeurs peuvent se connecter sans fil ou avec fil via Ethernet.

À lire aussi > Amazon Echo Show 15 : un tableau connecté pour vous aider à organiser votre quotidien avec Alexa

Plus de 75 appareils peuvent se connecter simultanément à l’eero Pro 6 d’Amazon

Le routeur Wi-Fi d’Amazon est prévu pour les foyers les plus exigeants en termes de connexion Internet. Plus de 75 appareils peuvent se connecter simultanément à l’eero Pro 6. Celui-ci utilise la technologie TrueMesh pour éviter les pertes de connexion et réduire intelligemment les encombrements. Les utilisateurs peuvent ainsi regarder du contenu 4K en streaming sans interruption ou jouer à des jeux multijoueurs sans latence.

eero Pro 6 – Crédit : Amazon

De plus, la configuration du routeur Wi-Fi est simple et rapide à effectuer depuis l’application mobile eero. Une fois que vous avez lié votre compte Amazon à votre compte eero, tous les appareils enregistrés sur votre compte Amazon (liseuse Kindle, tablette Fire, etc.) se connectent automatiquement à l’eero Pro 6, même si le mot de passe est modifié.

À lire aussi > Comparatif WiFi 6 vs. WiFi 5 : devez-vous acheter un routeur WiFi ax en 2021 ?

Les appareils Zigbee se connectent à l’eero Pro 6 grâce au hub connecté et se contrôlent avec Alexa

Un hub connecté Zigbee est intégré à l’eero Pro 6 donc vous n’avez pas besoin d’acheter séparément un hub pour gérer tous les appareils connectés Zigbee de votre maison tels que les prises, les serrures et les ampoules. Si vous avez un appareil Alexa ou l’application Alexa sur votre smartphone, vous pouvez gérer le réseau Wi-Fi de la maison grâce au Skill eero. Cela vous permet par exemple de restreindre l’accès au Wi-Fi pour les appareils des enfants.

Application de l’eero Pro 6 – Crédit : Amazon

L’application eero propose des abonnements payants eero Secure (3,99 €/mois) et eero Secure+ (10,99 €/mois) pour profiter d’applications de sécurité comme Malwarebytes, 1Password ou Encrypt.me. Les abonnés ont aussi accès à des analyses de menaces, au blocage de publicités, aux avertissements sur le contenu, etc. Enfin, l’eero Pro 6 est déjà disponible sur Amazon France à 249 € pour un routeur ou 639 € pour le lot de 3 routeurs.

Source : Amazon