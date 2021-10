Amazon prépare une saison 4 de Jack Ryan avec Michael Peña

À peine le tournage de la saison 3 de Jack Ryan terminé, Amazon a décidé de renouveler la série à succès pour une quatrième saison. Diffusée pour la première fois en 2018, la série suit Ryan, un simple analyste de la CIA, qui se retrouve malgré lui dans les missions les plus chaudes sur le terrain, en prise avec des terroristes yéménites. Elle est inspirée des nombreux romans de Tom Clancy, où Jack Ryan apparaît dans plus d’une quinzaine de volumes.

À lire aussi > Amazon Prime Video octobre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Jack Ryan, un célèbre espion présent dans la plupart des romans de Tom Clancy

Le personnage de Jack Ryan a déjà été incarné au cinéma par Alec Baldwin dans À la poursuite d’Octobre rouge (1990), par Harrison Ford dans deux films (Jeux de guerre en 1992 et Danger immédiat en 1994) et par Ben Affleck dans la Somme de toutes les peurs (2002), quatre films très fidèles aux romans du même nom. Chris Pine a enfin incarné l’espion dans The Ryan Initiative en 2014, réalisé par Kenneth Branagh.

La série télévisée d’Amazon dévie beaucoup des romans, notamment en modernisant le contexte géopolitique, très orienté URSS et ère post-soviétique dans les romans de Clancy, que les fans connaissent sous le nom de Ryanverse. Dans la série Jack Ryan produite par Amazon, le héros est incarné par John Krasinski, connu pour son rôle dans The Office. Dans la saison 2, Jack Ryan prend du galon en devenant responsable d’une division anti-terroriste de la CIA, mais subit de plein fouet des événements qui lui coûtent très cher. Son avenir dans la saison 3 se retrouve ainsi très incertain.

À lire aussi > Amazon Prime profite de la pandémie de COVID-19 et dépasse les 200 millions de membres

Michael Peña rejoint John Krasinski dans le casting de la saison 3 de Jack Ryan

En prise à une conspiration de grande envergure aux origines vénézuéliennes, Jack Ryan retrouvera dans la saison 3 un autre acteur aguerri aux films d’action et aux thrillers : Michael Peña. Vu dans le film Marvel Ant-Man et ses suites, où il incarne Luis, Peña a déjà joué dans une quarantaine d’autres films tels que World Invasion : Battle Los Angeles, End of Watch, Fury, Seul sur Mars, ainsi que la série Netflix Extinction, où il joue le rôle principal. Michael Peña sera-t-il un allié ou un antagoniste de Jack Ryan ? Ce qui est sûr, c’est qu’il devrait avoir un rôle important compte tenu de son CV impressionnant.

La série TV dans l’univers de Jack Ryan a bénéficié d’un succès relativement important, avec un budget de plusieurs millions de dollars et des sites de tournage dispersés partout dans le monde. La saison 2 de Jack Ryan a même pu se targuer de dépasser l’audience de la série de super-héros The Boys, également sur Amazon, en rassemblant 500 000 téléspectateurs de plus que la saison 1 de The Boys lors de sa première semaine de diffusion.

Source : Hollywood Reporter