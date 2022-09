Amazon Prime Video : le format HDR Dolby Vision est désormais pris en charge

Les Anneaux de pouvoir © Amazon Studios

Amazon vient d’ajouter la prise en charge de Dolby Vision pour certaines de ses séries les plus populaires, notamment Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. La plateforme, qui était une grande partisane du format HDR10+, a donc changé son fusil d’épaule. Le déploiement sera progressif.

Amazon Prime Video prendra donc désormais charge trois formats HDR distincts : le HDR10 de base, HDR10 + et Dolby Vision. Actuellement, le format Dolby Vision pour Amazon Prime Video est supporté par la nouvelle application sur les appareils Amazon FireTV compatibles (Apple TV 4K OU Nvidia Shield TV par exemple), ainsi que sur les TV des marques LG et Philips qui ont la dernière version de l’application Amazon Prime Video.

Quelles différences entre HDR10+ et Dolby Vision ?

Le HDR10+ a été annoncé le 20 avril 2017 par Samsung et Amazon Prime Video. Vis-à-vis du HDR10, il ajoute des métadonnées dynamiques qui peuvent être utilisées pour ajuster plus précisément les niveaux de luminosité (jusqu’à 10 000 nits), scène par scène ou image par image. Il prend en charge jusqu’à 10 bits de profondeur de couleur et la résolution en 8K.

Le Dolby Vision, d’autre part, nécessite que les caméras Dolby Vision enregistrent du contenu qui peut ensuite être édité en postproduction pour avoir des métadonnées scène par scène. Si le contenu peut atteindre une luminosité maximale plus élevée (plus de 10 000 nits), cela nécessite souvent un travail supplémentaire en post-traitement. Sony, LG et TCL ont tous soutenu ce format.

Bien que l’on soit loin du combat entre le Blu-ray et le HD-DVD à l’époque, l’industrie a pris parti sur les formats qu’elle est disposée (et non disposée) à prendre en charge. En bref, assurez-vous de vérifier les formats pris en charge par votre téléviseur avant d’en acheter un nouveau. À ce sujet, retrouvez notre sélection des meilleurs téléviseurs pour l’année 2022.