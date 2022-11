Andor : et si ce personnage central était un Jedi ?

Luthen et Cassian © Lucasfilm

La série Andor ne se contente pas de brosser le portrait de Cassian et de ses premiers émois de résistant. D’autres personnages sont également mis en scène à l’instar de Luthen. Sur Coruscant, celui-ci officie en tant que gérant d’une galerie d’antiquités. Une simple couverture puisqu’il est en réalité à la tête d’un réseau rebelle, déterminé à faire tomber l’Empire tyrannique de Palpatine.

Peu d’informations sur le passé de Luthen Rael sont connus. Dans le dernier épisode, il s’entretient avec un agent double infiltré au sein du BSI. Celui-ci vient d’avoir un enfant et aimerait arrêter sa mission d’espionnage. Mais Luthen lui indique clairement que cela n’est pas une option en lui dévoilant le sacrifice qu’il a lui-même dû faire :

« J’ai renoncé à toute chance de paix intérieure. J’ai fait de mon esprit un espace sans soleil. Je partage mes rêves avec des fantômes. Je me réveille tous les jours avec une équation que j’ai écrite il y a 15 ans et dont il n’y a qu’une seule conclusion, je suis damné pour ce que je fais. Ma colère, mon ego, ma réticence à céder, mon empressement à me battre, ils m’ont mis sur un chemin auquel il n’y a pas d’échappatoire« .

Luthen a t-il eu un passé de Jedi ?

Un monologue puissant qui évoque un évènement dramatique survenu il y 15 ans, date de l’avènement de l’Empire. Selon une théorie ayant émergé en ligne, Luthen évoquerait ici l’Ordre 66. L’homme aurait autrefois été un Jedi ayant assisté à l’assassinat de ses congénères, le mettant sur ce chemin « dont il n’existe pas d’échappatoire ». Pour éviter d’être repéré par les Inquisiteurs Sith, il se serait fermé à la Force.

Le fait que Luthen laisse un cristal Kyber à Cassian en caution laisse en outre songeur. Pour rappel, il s’agit d’un élément lié à la Force qui est indispensable pour fabriquer un sabre laser. Comment Luthen aurait-il pu mettre la main sur un tel cristal ?

Toujours est-il que cette théorie, aussi cool soit-elle, est peu convaincante à notre sens. Elle entre notamment en contradiction avec l’un des fils rouges de la série Andor : se concentrer sur des personnages ordinaires qui ont donné vie à la rébellion (et non pas sur des Jedi).