Android 11 a fuité, quelles nouvelles fonctions en attendre ?

Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Google avait prévu de présenter officiellement les nouveautés d’Android 11 à l’occasion de la conférence annuelle Google I/O. En raison de la pandémie de Covid-19, l’évènement physique avait été annulé en mars. Trois semaines plus tard, la firme de Mountain View avait décidé d’annuler aussi la version en ligne de Google I/O afin de faire respecter le confinement. Par conséquent, Google devait présenter Android 11 par l’évènement « Beta Launch Show » diffusé sur YouTube demain, le mercredi 3 juin. Cependant, celui-ci vient également d’être reporté parce que « ce n’est pas le moment de célébrer », selon Google. En effet, vous savez probablement déjà que les États-Unis sont secoués par de nombreuses émeutes à la suite de la mort de George Floyd, victime de violences policières. Nous ne sommes donc pas près d’en savoir plus sur Android 11, enfin jusqu’à maintenant.

Le 1er juin, Google a déployé le patch de sécurité mensuel pour les smartphones Pixels. Sauf que certains auraient reçu une surprise bien plus intéressante qu’un patch de sécurité, la bêta d’Android 11 elle-même. Pour le moment, selon le rédacteur en chef de XDA, Mishaal Rahman, deux utilisateurs de Pixel 4 XL l’ont contacté il y a quelques heures. Ils ont reçu la mise à jour OTA RPB1.200504.018. Celle-ci correspond à la bêta d’Android 11. Depuis, Mishaal Rahman partage sur son compte Twitter toutes les nouveautés et les captures d’écran que les deux chanceux lui partagent.

Here is a screenshot a tipster sent me. pic.twitter.com/y2i3qBNp9o — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

Cependant, il est important de préciser que la version bêta qu’ils ont reçue ne correspondrait pas exactement à celle que Google devait présenter cette semaine. En effet, les trois nouveaux thèmes d’icônes disponibles ont des noms totalement inachevés qui sont probablement utilisés par les équipes de développement : « IconShapeVessel », « IconShapeTaperedRect » et « IconShapePebble ». De plus, il y a une nouvelle fonctionnalité pour faire des captures d’écran allongées comme sur les récents smartphones de Samsung et OnePlus, mais elle ne fonctionne pas encore.

Crédit : Mishaal Rahman / GalaxieMedia / Auriane Polge

L’expérience utilisateur est au centre d’Android 11

Du côté des nouvelles fonctionnalités opérationnelles, on retrouve notamment un menu qui permet d’accéder aux commandes des appareils connectés en maintenant le bouton Power enfoncé. De là, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils connectés tels que les ampoules, le thermostat, etc. à l’aide de widgets. Les cartes de crédit, de débit et les informations de Google Pay y sont aussi affichées.

Crédit : Mishaal Rahman / GalaxieMedia / Auriane Polge

De plus, il est possible d’avoir des suggestions d’applications que vous utilisez le plus directement depuis l’écran d’accueil. Elles sont placées dans la barre où vous mettez habituellement vos app favorites. Si l’option est activée, ces dernières seront affichées sur la première ligne de l’écran d’accueil. Pour consulter la totalité des captures d’écran partagées par Mishaal Rahman, veuillez vous référer à ce thread Twitter. La bêta envoyée par erreur sur les deux Pixel 4 XL n’est très certainement pas la version que Google s’apprête à déployer officiellement. À ce sujet, nous n’avons pas encore de date.

Source : Android Central