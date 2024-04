Android 15 : votre smartphone, transformé en mini-ordinateur grâce à ces nouveautés

Android 15 pourrait bien transformer votre smartphone en un véritable mini-ordinateur de bureau. Des améliorations notables du mode bureau ont été découvertes dans les dernières bêtas, laissant entrevoir un avenir où votre téléphone portable devient un outil de travail et de création ultra-portable.

Android 15

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Android propose un mode bureau depuis 2019, un peu comme le Samsung Dex. En connectant votre smartphone à un écran, une souris et un clavier, vous pouviez transformer votre appareil en un mini-ordinateur de bureau. Cependant, ce mode était très basique et s’adressait principalement aux développeurs pour tester leurs applications.

Heureusement, les choses semblent changer avec Android 15. Selon le site spécialisé Android Authority, Google travaille à rendre ce mode bureau plus convivial pour un usage quotidien.

Un mode bureau plus fonctionnel sous Android 15

En fouillant dans la bêta d’Android 14 QPR3 Beta 2.1, les experts d’Android Authority ont réussi à activer le mode bureau et ont découvert des améliorations notables. Désormais, on peut faire glisser et redimensionner les fenêtres sur l’écran. On peut également positionner deux applications côte à côte, similaire à ce que l’on fait sur Windows 11.

De plus, un petit menu apparaît en haut de chaque fenêtre en plein écran. Il permet de basculer entre le mode plein écran, l’écran partagé et le mode fenêtré. Ce dernier mode offre une plus grande flexibilité en permettant de déplacer librement la fenêtre.

Même si ces fonctionnalités semblent basiques, elles représentent un grand progrès pour le mode bureau d’Android. À terme, on pourrait imaginer transformer son smartphone en un véritable ordinateur de bureau, plus compact et facilement transportable qu’un ordinateur portable.

Attention, il reste encore du travail à faire. La plupart des applications ne prennent pas encore en charge le glisser-déposer, et les raccourcis clavier semblent limités pour le moment.

On ignore encore quand ce mode bureau amélioré sera disponible. Étant donné qu’il est présent dans une version bêta tardive, on peut espérer le voir débarquer avec Android 15, attendu entre août et octobre prochain.

Naturellement, ces informations restent sujettes à des modifications. Google pourrait décider d’abandonner le projet, comme cela a été le cas récemment avec l’application WSA (Windows Subsystem for Android) sur Windows 11.