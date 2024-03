Windows 11 : clap de fin pour les applications Android sur PC

© Envato

Windows 11 est capable d’exécuter nativement des applications Android. Les utilisateurs peuvent ainsi les installer directement sur leur système d’exploitation. Ils disposent d’un choix plus élargi, profitant d’un panel plus complet d’applications et de jeux en piochant sur l’Amazon Appstore. Mais cette fonctionnalité s’apprête à disparaître. Le sous-système Windows pour Android (WSA) va en effet être abandonné le 5 mars 2025.

Conséquence directe, l’Amazon Appstore et toutes les applications tributaires du WSA ne seront plus pris en charge à compter de cette date. Le support restera toutefois actif pendant un an. Les utilisateurs ayant installé des applications avant le 5 mars 2024 pourront ainsi toujours y accéder jusqu’à la date de débranchement annoncée (5 mars 2025).

Windows 11 : Microsoft tire un trait sur les applications Android

Dans un document dédié aux développeurs, Microsoft ajoute que les applications déjà installées pourront tout de même être utilisées après la date de dépréciation. Les utilisateurs souhaitant installer de nouvelles applications Android ne pourront toutefois plus les récupérer.

Mais pourquoi le géant de Redmond a pris cette décision ? Comme l’explique Windows Central, Microsoft a probablement décidé de mettre fin au WSA car peu de personnes l’utilisaient. Qui plus est, les applications mobiles et les jeux valant la peine d’être installés se déclinent souvent en versions PC, ce qui rend l’utilisation du sous-système Windows pour Android beaucoup moins pertinente.

Toujours est-il que la disparition à venir de cette fonctionnalité est étonnante tant Microsoft la mettait en avant pour vanter son système d’exploitation Windows 11. Les personnes qui souhaitent encore installer de nouvelles applications Android sur leur PC devront revenir à l’ancienne méthode. Il est en effet possible de passer par des émulateurs Android gratuits. Lesquels permettent d’émuler des applications Android sur votre ordinateur.

Parmi les solutions les plus populaires, on peut notamment citer BlueStacks, apprécié pour sa simplicité d’utilisation. GameLoop, comme son nom l’indique, se concentre sur les jeux. Vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur Memu ou NoxPlayer.

