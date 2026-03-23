Android Auto a encore des problèmes, voici les smartphones concernés

De nombreux utilisateurs ont signalé des bugs sur Android Auto. Parmi les modèles touchés, on peut notamment citer les smartphones Google Pixel mais aussi les derniers flagships de Samsung, les Galaxy S26.

Les smartphones Samsung et Pixel subissent régulièrement des problèmes sur Android Auto. Ces derniers jours, plusieurs témoignages ont fleuri en ligne pour dénoncer des déconnexions et reconnexions aléatoires. “J’ai un Chevy Silverado 2024 et j’essaie de faire fonctionner Android Auto dessus, mais rien n’y fait”, fustige un détenteur de Galaxy S26 sur le forum d’assistance. “La mienne se connecte, mais se déconnecte et se reconnecte aléatoirement pendant que je conduis”, renchérit un autre usager.

Les solutions habituellement recommandées – réinitialisation d’usine, vidage du cache, mise à jour de l’OS – n’ont pas fonctionné, selon les différents rapports. En revanche, un utilisateur est parvenu à s’en sortir avec cette méthode : “J’ai réussi à faire fonctionner mon S26 Ultra. En fait, le problème venait de ma configuration : je devais d’abord activer Android Auto via le système d’infodivertissement de ma voiture. Une fois cette étape franchie, tout a fonctionné comme prévu”.

Un autre usager a effacer les données de Smart Switch et SmartThings ce qui a permis de résoudre le dysfonctionnement. Si vous êtes victime de ce problème handicapant, vous pouvez tester ces solutions, dans l’attente d’un correctif. Pour le moment, ni Google, ni Samsung n’ont communiqué sur l’avarie.

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Des utilisateurs de Google Pixel ont également des soucis avec Android Auto

De leur côté, les détenteurs de Pixel ne sont pas épargnés. Après avoir installé la mise à jour de mars sur leur smartphone, certains se retrouvent dans l’impossibilité d’utiliser Android Auto dans leur voiture avec un câble. C’est visiblement la fonctionnalité Advanced Protection Mode qui fait des siennes. Celle-ci réinitialise les paramètres de protection USB et empêche le système de mirroring de se lancer.

Conséquence, là où il suffisait de brancher son téléphone via USB pour qu’Android Auto démarre automatiquement, les usagers sont désormais contraints de déverrouiller manuellement leur appareil à chaque connexion. “La connexion sans fil fonctionne parfaitement, mais lorsque j’essaie d’utiliser le port USB, je dois déverrouiller le téléphone pour pouvoir utiliser Android Auto. Mon téléphone est à jour et j’utilise Android Auto depuis plus de trois ans avec la même voiture sans aucun problème jusqu’à présent”, enrage un utilisateur sur le forum de Google.

Le souci viendrait donc spécifiquement du système d’exploitation mobile. Google doit le corriger en déployant une mise à jour que l’on espère rapide. Plusieurs modèles sont concernés, dont les Pixel 8, 9a et 9 Pro XL. Une enquête a été ouverte par l’équipe du support.