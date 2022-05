Android : 8 applications pour améliorer le son de votre smartphone

Annoncé il y a quelques jours par Apple, l’arrêt de la production du célèbre iPod a jeté un pavé dans la mare sur l’utilité des baladeurs MP3 et la nostalgie des walkmans et discmans de l’ancienne génération. Mais réjouissons-nous, car même si ces objets devenus cultes disparaissent, les smartphones nous permettent aujourd’hui de pouvoir profiter d’un son de qualité.

Et si vous trouvez que le rendu sonore de votre appareil mobile manque de profondeur ou d’intensité, vous pouvez toujours compter sur les égaliseurs et les réglages proposés par des applications spécialement conçues pour améliorer la qualité sonore de votre musique.

Equalizer +

En matière d’audio, l’égaliseur est la base pour pouvoir gérer le son que l’on souhaite obtenir. Il s’agit de régler un certain nombre de fréquences pour pouvoir ajuster le volume dans lequel elles seront distribuées. Equalizer + est une application mobile gratuite pour Android et iOS qui propose un égaliseur 7 bandes avec 10 pré-réglages, un lecteur audio pour trouver et gérer facilement votre collection de musiques et un amplificateur de basses qui permet de donner de la profondeur et de l’intensité à tous vos titres musicaux. La qualité audio est au rendez-vous et, petit plus de l’application, Equalizer + réalise des transitions fluides et automatiques entre les chansons de votre liste de lecture.

© MWM

Avis de la rédaction : L’interface est intuitive et très agréable. On apprécie les couleurs modernes et les fonctionnalités rapidement accessibles. Le booster de basses est bien pratique et les mélomanes sauront y trouver leur compte.

Music Volume EQ

Music Volume EQ est une autre application d’égaliseur. Elle s’ouvre en pop up par-dessus l’écran où est située l’icône et permet de nombreux réglages comme le volume principal, mais également une gestion de cinq bandes de fréquences. Comme Equalizer +, il est possible d’ajouter des effets de boost des basses ou de virtualizer. Enfin, Music Volume EQ, permet de sélectionner neuf réglages d’égaliseur par défaut, mais également de personnaliser ces réglages.

© Dub Studio Productions

Avis de la rédaction : Très fonctionnelle, l’application s’avère toutefois peu ergonomique. L’effet pop-up au lancement de l’application peine à trouver une justification. Un vrai widget aurait été bien mieux adapté.

Neutron Music Player

Neutron Music Player est un lecteur audio avancé qui prend en charge les contenus audio en haute résolution (32 et 64 bits) et intègre une médiathèque complète pour gérer vos fichiers audio en toute simplicité. Il propose aussi une visualisation spectrale sous forme d’onde, un système d’équilibrage gauche/droite, un mode Mono, des fondus enchaînés entre les titres et bien d’autres fonctionnalités. Les utilisateurs pourront profiter du compresseur de plage dynamique, du système de temporisation, du son surround ambiophonique, du pitch et du tempo (réglage de la vitesse de lecture et de la hauteur).

© Neutron Code Limited

Avis de la rédaction : Bien que l’outil dispose d’indéniables atouts, on regrette qu’il soit uniquement disponible en licence commerciale pour iOS. Une version de démonstration comme pour la version Android aurait été la bienvenue.

Boom 3D

Que vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur, Boom 3D va devenir votre meilleur ami, surtout si vous êtes un mélomane averti. En effet, Boom 3D est un logiciel et une application flexible et très bien conçue, proposant différents modes audio, disposant, eux-mêmes, d’égaliseurs individuels. Le système de réglage du son Surround 3D offre un véritable plus aux détenteurs de systèmes audio à plusieurs enceintes. En fonction du matériel de restitution audio utilisé (casque intra-auriculaire, de surface ou bluetooth, ou hauts-parleurs externes), vous pourrez ajuster avec finesse les réglages pour obtenir la restitution sonore parfaite.

© Global Delight Technologies Pvt. Ltd.

Avis de la rédaction : Interface épurée et moderne, fonctionnalités rapidement accessibles, large choix de réglages audio, prise en charge des presets, différents modes et sons surround 3D paramétrable, fonction Bass Boost, Boom 3D propose de nombreuses fonctionnalités pour vous offrir la possibilité d’obtenir la qualité audio que vous recherchez.

Poweramp

Comme Doubletwist, Poweramp est une application de lecteur audio complète. Elle met pourtant l’accent sur ses nombreux paramètres de gestion du son. Ces paramètres sont présentés dans une interface très sobre, inspirées des tables de mixage. Deux écrans de personnalisation sont proposés. Le premier est axé sur l’égaliseur avec la possibilité de régler dix bandes différentes pour parvenir le plus précisément au son recherché. Un curseur sert également à régler le pré-ampli. Seize préréglages sont également disponibles directement dans l’application avec la possibilité d’en ajouter de nombreux autres.



Dans le deuxième écran de paramétrage, Poweramp propose de modifier la tonalité et le volume. Il est ici possible de passer le son en mono uniquement ou d’ajouter un effet Surround baptisé SRS ou Stereo X. La balance permet quant à elle de modifier le son sur chacun des écouteurs. Le volume global peut lui aussi être modifié directement depuis cette page. Enfin, il est possible d’ajuster la puissance des basses ou des aigus via des molettes dédiées.



Avec un tel nombre de possibilités de personnalisation, on n’observera qu’un léger bémol. Poweramp est en effet payant. Néanmoins, les développeurs proposent une version gratuite disposant de toutes les fonctionnalités de la version complète mais limitée dans le temps à quinze jours. De quoi vous laisser le temps de voir.

© Max MP

Avis de la rédaction : Des possibilités de personnalisation extrêmement complète. On regrettera néanmoins le prix un peu excessif mais qui ne devrait pas arrêter les plus audiophiles.

PlayerPro Music Player

PlayerPro Music Player est un autre lecteur de musique très complet. Il n’est malheureusement pas disponible en version gratuite et, si une version d’essai est bel et bien disponible, elle reste limitée à une période de 10 jours.



De base, le lecteur audio propose un égaliseur cinq bandes avec 20 réglages par défaut et la possibilité d’enregistrer des paramétrages supplémentaires, mais également six modes différents de reverb, une jauge d’ajustement de la stéréo pour profiter d’un effet Surround ainsi qu’une molette pour affiner la puissance des basses ou le volume sonore.



Ce n’est toutefois pas tout. PlayerPro offre par ailleurs de nombreuses skins ou plugins comme PlayerPro DSP Pack qui ajoute un traitement numérique du son et permet de profiter d’un égaliseur de dix bandes, d’une transition fluide entre chaque morceau, de la lecture des fichiers mp3, mp4, m4a, wma, ogg, wav, aac ou flac ou d’un pré-ampli.

© BlastOn SA

Avis de la rédaction : PlayerPro Music est une application complète avec une interface bien pensée pour la gestion de la qualité audio. On regrette toutefois son prix fort et le fait que le reste de l’application soit parfois un peu brouillon pour naviguer d’une rubrique à une autre.

AIMP

L’un des logiciels multimédia les plus anciens et les plus complets sur Windows est également disponible sur Android. AIMP y propose toutefois une interface plus claire et plus fluide que celle de la version PC.

AIMP est un lecteur audio sans publicité, qui possède un égaliseur 20 bandes pour les mélomanes avertis. Il prend en charge un grand nombre de formats de fichiers et fonctionne principalement à base de playslists. Notez qu’il ne propose de bibliothèque musicale intégrée, mais qu’il propose, en plus, en matière de réglages, un système de contrôle de la balance et de la vitesse de lecture.

© AIMP DevTeam

Avis de la rédaction : AIMP est un très bon lecteur audio et peu de ses concurrents peuvent s’enorgueillir de proposer un égaliseur 20 bandes. Cela peut sembler même un peu trop, mais mieux vaut trop que pas assez.

VLC Media Player

Le lecteur multimédia gratuit et open source le plus célèbre fait partie de cette sélection. En effet, peu d’utilisateurs se rendent dans les fonctionnalités avancées et les options d’ajustement de VLC et pourtant, il est possible d’appliquer des effets audio (et vidéo) aussi bien dans l’édition desktop que dans la version mobile. Dans la version desktop, vous devez vous rendre dans le menu Outils, puis sélectionner Effets et Filtres. Vous y trouverez un égaliseur et de nombreuses pré-sélections, un outil de compression, un spatialiseur et un élargisseur stéréo. Pour la version mobile, l’égaliseur est plus compliqué à atteindre. En l’activant, les utilisateurs pourront profiter de nombreuses présélections.

© VideoLAN

Avis de la rédaction : L’égaliseur sur mobile n’est vraiment pas facile à trouver. Il faut afficher le titre en cours de lecture et cliquer sur les 3 petits points en haut, à droite. Attention, il y a plusieurs séries de menus qui se ressemblent, un vrai parcours du combattant !