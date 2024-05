Android Auto 11.9 disponible : quelles nouveautés, comment le télécharger ?

Android Auto 11.9 est disponible

Android Auto, l’assistant de conduite indispensable pour des millions d’automobilistes, vient de recevoir une nouvelle mise à jour stable, la version 11.9.6418. Si Google ne dévoile pas de changements majeurs, il est probable que cet update apporte des améliorations bienvenues et des correctifs de bugs.

Android Auto 11.9 : pas de révolution visuelle, mais des améliorations sous le capot ?

Si la mise à jour 11.9 d’Android Auto ne propose pas de bouleversements visuels majeurs, elle apporte néanmoins de toutes petites améliorations fonctionnelles et semble corriger quelques bugs gênants. Visuellement en tout cas, tout reste similaire à la version 11.8 d’Android Auto.

Malheureusement, l’interface utilisateur de l’application Paramètres n’a pas encore reçu le relooking Material You tant attendu, introduit dans la version 11.8 beta. On pense qu’elle sera simplement activée de manière indépendante, plus tard, par Google.

Mais alors, pourquoi ne semble-t-il jamais y avoir de grandes nouveautés avec chaque nouvelle mise à jour d’Android Auto ? Vraisemblablement, la priorité est toujours donnée au développement en se concentrant sur la résolution de bugs, les bugs internes et les problèmes de stabilité. L’entreprise ne précise jamais quels bugs ont été corrigés, mais on peut s’attendre à ce qu’il en soit ainsi. Il est également courant que les mises à jour ajoutent la prise en charge de nouveaux appareils.

Selon certains, la nouvelle version offre une expérience globale plus fluide et réactive. Les applications s’ouvrent et se chargent plus rapidement, et la navigation entre les menus est plus fluide. D’autres rapportent une diminution des bugs et des problèmes de connexion rencontrés précédemment. Android Auto 11.9 semble ainsi offrir une expérience plus stable et fiable, à vous de nous l’affirmer.

Pour profiter des nouveautés potentielles de la version 11.9, deux options s’offrent à vous :

Mise à jour automatique : Patientez que l’update se déploie automatiquement sur votre smartphone via le Google Play Store.

Patientez que l’update se déploie automatiquement sur votre smartphone via le Google Play Store. Installation manuelle : Téléchargez le fichier APK manuellement depuis le site APKMirror (https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/) et installez-le sur votre appareil.