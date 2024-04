Android Auto : la nouvelle version 11.8 est disponible, quelles nouveautés ?

Android Auto 11.8 est disponible © Tom’s Guide

Après Android Auto 11.7 sorti début avril, Google continue de peaufiner son application Android Auto, même si elle ne fait pas partie des priorités du géant américain. La dernière mise à jour, la version 11.8, est désormais disponible en version stable et apporte des améliorations bienvenues à l’interface utilisateur, à Google Maps et à la stabilité globale de l’application.

Quoi de neuf dans la version 11.8 ?

Comme souvent, Google ne communique pas officiellement les nouveautés de ses mises à jour. D’après les utilisateurs, la version 11.8 devrait apporter quelques améliorations générales en termes de stabilité et, espérons-le, corriger certains bugs.

Théoriquement, les utilisateurs d’Android Auto 11.8 peuvent désormais profiter d’une expérience de navigation plus immersive grâce à la synchronisation des bâtiments 3D de Google Maps. Cette fonctionnalité permet de visualiser les bâtiments en relief, offrant une meilleure perception de l’environnement et des distances.

Terminés les messages fantômes ? Vraisemblablement, si l’on en croit les premiers retours de cette version, le bug qui empêchait certains utilisateurs d’envoyer des messages WhatsApp via Android Auto est révolu. Vous pouvez désormais communiquer sans encombre avec vos contacts depuis votre voiture.

Plus de répétitions agaçantes non plus, puisque le bug qui provoquait la lecture de chaque message deux fois lors de l’envoi via Android Auto est a priori également corrigé. Vous pouvez maintenant envoyer vos messages en toute sérénité, sans crainte de les entendre deux fois. À vous de nous dire si vous avez remarqué une différence avec la 11.8, ou pas.

Si vous souhaitez télécharger la dernière version d’Android Auto dès qu’elle est disponible, vous pouvez vous rendre sur APK Mirror (https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/). Pour cette version 11.8, deux versions sont disponibles (11.8.6416 et 11.8.6460). L’application est également téléchargeable sur le Google Play Store, ci-dessous.

Licence Gratuite Télécharger Android Auto Playstore : (4285588 votes) Voyage

Développeur Google Télécharger Android Auto