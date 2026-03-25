Android Auto 16.5 est là, et Google y dissimule des changements majeurs

La version 16.5 d’Android Auto vient d’atteindre le canal stable. Rien de spectaculaire en façade, mais le code recèle des chantiers ambitieux : climatisation, radio intégrée, navigation 3D et Gemini en embuscade.

Android Auto 16.5 : Google pose les fondations d’une refonte profonde de l’expérience embarquée © TY Lim

Google a commencé le déploiement grand public d’Android Auto 16.5 le 23 mars 2026, après une courte phase de bêta ouverte sous le build 16.5.1612.

La mise à jour est disponible via le Play Store, selon le traditionnel déploiement progressif, ou en téléchargement manuel via l’installateur APK. Sur le papier, le changelog reste laconique : « correctifs de bugs et améliorations ». Dans les faits, c’est sous la surface que l’essentiel se joue.

Climatisation, radio, navigation 3D : ce que Google prépare en coulisses

L’analyse du code révèle que Google travaille à intégrer directement dans Android Auto les commandes de climatisation et l’accès aux stations radio du véhicule. Concrètement, les conducteurs pourraient ajuster la température ou changer de station sans quitter l’interface de l’application, un gain appréciable sur les véhicules dépourvus de boutons physiques pour ces fonctions.

En parallèle, la version 16.5 prépare l’arrivée de la navigation 3D immersive de Google Maps ainsi que la fonctionnalité « Ask Maps », qui permet d’interroger le service cartographique en langage naturel grâce à Gemini. L’assistant IA de Google, censé remplacer progressivement Google Assistant sur l’ensemble de l’écosystème Android en 2026, n’est toutefois toujours pas déployé à l’échelle mondiale sur Android Auto.

Des bugs persistants qui ternissent le tableau

Côté stabilité, la situation reste perfectible. Plusieurs possesseurs de Samsung Galaxy S26 signalent des dysfonctionnements récurrents avec Android Auto, sans qu’il soit établi si le problème provient de l’application ou du téléphone. Les utilisateurs de Pixel ne sont pas épargnés : la mise à jour de mars a introduit de nouveaux bugs, notamment sur la connexion filaire. Google n’a pas confirmé que la version 16.5 corrige ces irritants.

Source : Google Play Store, programme bêta Android Auto