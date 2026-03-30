YouTube s’améliore sur Android Auto mais ce n’est pas ce que vous croyez

Google vient de mettre à jour YouTube sur Android Auto. Si la diffusion de vidéos à l’arrêt n’est toujours pas autorisée, de nouvelles commandes de lecture audio font leur apparition dans le panneau média.

Google vient de déployer Android Auto 16.5 qui introduit plusieurs correctifs de bugs. En parallèle, le géant a amélioré discrètement l’expérience AA pour YouTube. Autant vous prévenir tout de suite, il n’est toujours pas possible de lancer des vidéos sur l’écran d’infodivertissement lorsque votre voiture est à l’arrêt. Cette fonctionnalité, annoncée lors de la conférence Google I/O 2025, est toujours en cours de développement.

Le changement est subtil mais tout de même utile. YouTube apparaît désormais dans les contrôles médias d’Android Auto (là où vous gérez habituellement Spotify ou YouTube Music). Il est possible de lire, mettre en pause et passer des vidéos depuis l’écran de la voiture ou les boutons du volant, confirment des utilisateurs sur Reddit. C’est une évolution pratique pour les utilisateurs qui écoutent des podcasts, des interviews ou simplement l’audio de longues vidéos lorsqu’ils conduisent.

Android Auto ajoute de nouveaux contrôles audio sur YouTube

Comme précisé plus haut, il n’y a toujours pas de lecture vidéo. Vous ne pouvez pas non plus naviguer dans le catalogue YouTube depuis l’écran d’infodivertissement. Android Auto introduit simplement ici des contrôles audio pour les vidéos déjà lancées sur le téléphone. Il faut visiblement posséder un abonnement YouTube Premium pour que cela fonctionne, la lecture en arrière-plan étant requise.

Cette amélioration ne contentera pas ceux qui espéraient enfin pouvoir lancer des vidéos lorsque leur voiture est stationnée. Mais, comme le rapporte Android Authority, Google n’a pas abandonné l’idée. Le média spécialisé a récemment repéré des lignes de code dans Android Auto qui montrent que le projet est toujours en développement actif. Il faudra donc encore faire preuve d’un peu de patience.

Pour rappel, la lecture vidéo sur Android Auto ne sera jamais autorisée en roulant pour des raisons évidentes de sécurité.

A lire aussi > Android Auto a encore des problèmes, voici les smartphones concernés