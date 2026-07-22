Google Maps sur Android Auto n’affiche plus le trafic en temps réel : voici une solution

En plein chambardement, Google Maps souffre d’un bug agaçant sur Android Auto. Le système de couleurs utilisé pour afficher les informations trafic en direct dysfonctionne pour certains utilisateurs.

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Le trafic en temps réel est l’une des fonctionnalités les plus utiles de Google Maps. Il permet aux conducteurs d’identifier rapidement les conditions de circulation sur leur itinéraire grâce à un code couleur : les portions de route apparaissent en vert lorsque le trafic est fluide, en orange en cas de ralentissements et en rouge lorsque la circulation est fortement perturbée.

Ces derniers jours, certains utilisateurs signalent toutefois un dysfonctionnement sur la version Android Auto de l’application de navigation. Celle-ci n’affiche plus les couleurs qui permettent d’identifier la densité du trafic. Les personnes victimes de ce nouveau bug assurent que toutes les routes apparaissent en gris.

Google Maps : un bug prive certains utilisateurs des infos trafic sur Android Auto

“L’application s’affiche correctement sur mon Pixel, mais pas sur Android Auto, ni sur mon RAV4 ni sur le Forester de ma femme. J’ai essayé de vider le cache et même de réinstaller Android Auto sur mon téléphone. C’est vraiment agaçant”, se plaint un usager sur Reddit. En attendant un correctif officiel, une astuce a été trouvée pour y remédier.

Il suffirait de basculer sur le plan d’ensemble en appuyant sur l’icône de la boussole (voir capture ci-dessous) pour réorienter la carte vers le nord. L’état du trafic et la couleur des axes réapparaitraient alors aussitôt.

Comme le précise le site autoevolution, ce dysfonctionnement ne touche pas l’ensemble des utilisateurs. Selon l’un d’entre eux, les versions concernées seraient Google Maps 26.28.03.942936911 et Android Auto 17.2.662624. Le problème est survenu alors que Google déploie progressivement sa nouvelle interface 3D immersive dans Google Maps. Il est ainsi possible que cette évolution majeure soit liée à l’apparition du bug, même si aucun lien officiel n’a pour l’instant été confirmé.

Rappelons également que le service de cartographie commence enfin à intégrer un compteur de vitesse à sa version AA.