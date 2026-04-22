One UI 9 : une nouveauté très attendue arrive sur votre Samsung Galaxy

One UI 9 réservera plusieurs nouveautés aux détenteurs de Samsung Galaxy. Parmi elles, on devrait retrouver le Tap to Share qui permet de transférer rapidement des fichiers en rapprochant deux téléphones entre eux.

Alors que One UI 8.5 se propage progressivement sur les Galaxy compatibles, nous avons déjà des nouvelles de son successeur. One UI 9 inclura plusieurs fonctionnalités pratiques dont le fameux Tap to Share. Comme son nom l’indique, cet outil permet de transférer des images, des vidéos, des fiches de contact et d’autres fichiers en rapprochant deux smartphones entre eux. Un moyen de gagner du temps et de faciliter les transferts.

Pour mémoire, Google peaufine actuellement cette option qui devrait faire ses premiers pas sur Android 17. Bonne nouvelle, les utilisateurs Samsung y auront également droit. Le site spécialisé Sam Mobile est parvenu à s’engouffrer dans des versions test de One UI 9 où il est possible d’accéder au Tap to Share. Cet outil s’inspire directement de la fonction NameDrop d’Apple qui permet de transmettre des coordonnées de contact en collant deux iPhone.

© Sam Mobile

Le Tap to Share confirmé sur One UI 9

Mais quid du fonctionnement de l’outil ? Sur Android comme sur ses surcouches, il faudra impérativement activer la technologie NFC sur les deux téléphones. Dans la capture d’écran ci-dessus, Samsung a même fourni un tutoriel rapide pour expliquer l’utilisation du Tap to Share sur One UI :

Déverrouillez les deux smartphones.

Placez l’arrière de votre téléphone contre celui de l’appareil avec lequel vous voulez partager du contenu.

Le contact peut se faire par le dessus ou par l’arrière en fonction du modèle et de l’emplacement des puces NFC.

Le destinataire devra appuyer sur Accepter pour lancer le transfert.

Reste à voir si le Tap to Share fonctionnera correctement entre les différentes familles de smartphones Android. Les utilisateurs de Pixel seront servis en priorité dès que la version stable d’Android 17 sera disponible (probablement en juin). La fonctionnalité s’invitera ensuite chez Samsung dès que One UI 9 débutera son déploiement.

Le lancement officiel de la nouvelle surcouche surviendra probablement en juillet lors de la présentation officielle des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8.