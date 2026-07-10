Vous prenez l’avion ? France Identité peut remplacer votre carte d’identité dans certains cas

L’application France Identité franchit une nouvelle étape. Depuis quelques jours, les voyageurs peuvent présenter leur carte d’identité numérique dans les aéroports français pour le dépôt des bagages et l’embarquement.

© Pexels

La dématérialisation progresse dans les aéroports français. Depuis le 24 juin, il est possible d’utiliser l’application France Identité pour prouver votre identité lors de l’embarquement et du dépôt des bagages en soute. Et ce quelle que soit la destination de votre vol. Il faut toutefois bien comprendre les subtilités de cette fonctionnalité pour éviter les quiproquos le jour de votre départ. Vous devez déjà respecter les trois prérequis suivants :

Etre majeur ;

Posséder une carte d’identité au format bancaire (les anciennes cartes d’identité ne peuvent pas être intégrées à l’application) ;

Avoir un smartphone tournant au moins sous Android 11 ou iOS 16.6.

Vous pouvez désormais utiliser l’application France identité dans les aéroports français

Lorsque vous placerez vos bagages en soute et que vous embarquerez, il vous suffira d’ouvrir l’application et de cliquer sur votre carte identité numérique pour la présenter à l’employé de la compagnie aérienne. De quoi vous éviter d’avoir à chercher fiévreusement votre carte physique au fond de vos poches ou de vos sacs.

Le site du service public vous recommande en outre de bien vérifier que l’application est à jour avant de vous rendre à l’aéroport. Vous éviterez ainsi de rallonger la procédure et de faire perdre du temps à tout le monde lors du contrôle. Cliquez sur la cloche en haut à droite de la page d’accueil pour savoir si une mise à jour est requise.

Munissez-vous aussi de votre carte d’identité physique, l’application n’est pas acceptée à l’étranger

Gardez à l’esprit que l’application France Identité est acceptée uniquement dans les aéroports français. Vous ne pourrez donc pas l’utiliser dans les aéroports étrangers. Montrer votre identité numérique ne sera pas non plus possible lors des contrôles réalisés aux frontières. L’application constitue avant tout une solution pratique pour faciliter certaines étapes avant le départ, mais elle ne remplace pas les documents d’identité physiques.

Si vous voyagez hors de l’espace Schengen, vous devrez impérativement vous munir de votre passeport. Pour un déplacement au sein de l’Union européenne, l’identité numérique France Identité sera suffisante au départ depuis un aéroport français mais votre carte d’identité physique restera nécessaire au retour. Et pour cause, France Identité n’est pas (encore) acceptée dans les aéroports étrangers.

L’application sera en revanche suffisante pour les vols intérieurs en France. Nous vous conseillons de vous munir tout de même de votre carte d’identité physique, laquelle vous sera bien utile en cas de panne, de perte ou d’autonomie en berne de votre smartphone.