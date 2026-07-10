iOS 27 apporte une pluie de nouveautés à CarPlay, voici ce qui vous attend

iOS 27 introduit une flopée de fonctionnalités sur Apple CarPlay, le système qui permet d’utiliser les applications de l’iPhone sur l’écran de sa voiture. Vidéos, Siri, fonds d’écran, lecteur audio, navigation… On fait le point sur les principales nouveautés.

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iOS 27 sortira pour de bon en septembre prochain mais il est possible d’accéder aux versions bêta dédiées aux développeurs (et bientôt aux versions bêta publiques). On peut ainsi déjà tester les nouveautés apportées par la mise à jour dans les différents pans de l’écosystème Apple dont CarPlay. Le système embarqué récupère plusieurs fonctionnalités intéressantes que nous allons détailler ici.

iOS 27 : quelles sont les nouveautés d’Apple CarPlay ?

Applications vidéo

Avec iOS 27, la vidéo s’invite enfin dans CarPlay. Les développeurs peuvent désormais mettre au point des applications vidéo capables d’afficher leurs catalogues et leurs contenus directement sur l’écran de la voiture. Les utilisateurs pourront les visionner uniquement lorsque le véhicule sera à l’arrêt (pauses, temps d’attente pendant la recharge, stationnement prolongé, etc.).

Par mesure de sécurité, la lecture vidéo sera automatiquement interrompue dès que le véhicule reprendra la route. Il sera alors seulement possible d’opter pour le mode audio permettant d’écouter le contenu façon podcast. Les constructeurs devront intégrer la prise en charge des applications vidéo dans leurs véhicules. À ce jour, aucun fabricant n’a encore confirmé qu’il activerait cette fonctionnalité.

Audio

CarPlay introduit aussi un mini-lecteur permanent. Celui-ci affiche la jaquette du contenu joué, les principales commandes de lecture ainsi qu’une barre de progression permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio.

Siri AI

CarPlay profite aussi du nouveau Siri dopé par Apple Intelligence. Plus performant, l’assistant vocal gagne en naturel et en pertinence pour mieux répondre aux demandes des conducteurs. Il est même possible de reprendre les conversations engagées avec Siri sur le smartphone.

Pour en profiter, il faut toutefois posséder un iPhone compatible avec Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ou modèles plus récents). Rappelons aussi que Siri AI est pour le moment indisponible dans l’Union européenne pour des raisons réglementaires.

Fonds d’écran

Le système de mise en miroir intègre les nouveaux fonds d’écran d’iOS 27 en les adaptant à son interface. Ces derniers affichent des motifs ondulés déclinés dans plusieurs coloris (14 options disponibles). L’interface de CarPlay adopte aussi des vignettes de contenu plus grandes et plus interactives ainsi que de nouvelles icônes au design Liquid Glass pour certaines applications, comme Plans et Météo.

Navigation

Avec le nouveau CarPlay, les applications de navigation comme Google Maps et Apple Maps peuvent analyser l’autonomie restante du véhicule et prévoir automatiquement un arrêt à une borne de recharge si nécessaire. Par ailleurs, CarPlay sans fil gagne en fiabilité, améliorant la précision de la localisation GPS et la détection du sens de déplacement.