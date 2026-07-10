ChatGPT a tout changé cette semaine : voici les trois choses à tester tout de suite

OpenAI déploie depuis le 9 juillet trois nouveaux modèles dans ChatGPT. Voici ce qui change au quotidien, et comment en tirer le meilleur.

OpenAI a déployé le 9 juillet 2026 la famille GPT-5.6, composée de trois modèles : Sol, Terra et Luna. © OpenAI

Si vous utilisez ChatGPT au travail, pour vos projets personnels ou pour vos recherches, l’application vient de recevoir une mise à jour majeure. OpenAI a remplacé le moteur qui tourne sous le capot par une nouvelle génération baptisée GPT-5.6, déclinée en trois variantes : Sol pour les tâches exigeantes, Terra pour l’usage courant, et Luna pour les demandes rapides. Dans la plupart des cas, ChatGPT choisit automatiquement le modèle adapté à votre demande.

Ce qui change dans votre utilisation quotidienne

Le gain le plus tangible concerne la longueur des documents que ChatGPT peut absorber. Sol digère désormais plus d’un million de jetons en entrée, soit l’équivalent d’un livre entier, d’un dossier juridique complet ou d’un projet de code volumineux. Concrètement, vous pouvez lui soumettre un PDF de 300 pages et lui demander une synthèse, une analyse comparative ou une extraction de données sans découper le fichier au préalable.

L’autre nouveauté palpable est le mode “Ultra”, qui décompose une tâche complexe en sous-tâches confiées à plusieurs agents en parallèle. Rédiger un plan marketing complet, restructurer un tableur tout en rédigeant un courriel de synthèse, analyser plusieurs devis en même temps : le modèle gère désormais ces enchaînements de façon autonome.

Qui y a accès, et à quel prix

GPT-5.6 est accessible dès maintenant dans ChatGPT, y compris pour les abonnés gratuits sur certaines fonctions. Les forfaits Plus et Pro donnent accès à Sol et au mode Ultra. Pour les développeurs qui passent par l’API, trois grilles tarifaires coexistent, de 1 dollar le million de jetons pour Luna à 30 dollars en sortie pour Sol.

Trois choses à tester tout de suite

Soumettez un document long en une seule fois. Contrat, mémoire, rapport annuel : Sol absorbe désormais l’équivalent d’un livre entier sans découpage préalable. Demandez une synthèse, une extraction de chiffres ou une comparaison entre deux sections, tout passe en une requête.

Testez le mode Ultra sur une tâche à plusieurs étapes. Demandez à ChatGPT de restructurer un tableur, d’en tirer trois graphiques et de rédiger le courriel qui accompagne l’envoi. Le modèle répartit le travail entre plusieurs sous-agents et livre l’ensemble en une passe.

Comparez la vitesse de réponse sur vos demandes habituelles. Luna, la déclinaison la plus légère, traite les requêtes courantes bien plus vite que la génération précédente. Pour une traduction rapide, un remue-méninges ou une reformulation, la différence se sent dès la première utilisation.

Source : annonce officielle OpenAI, 9 juillet 2026.