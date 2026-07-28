Ubisoft offre des jeux populaires sur PC, mais il y a une condition

Ubisoft offre désormais la version PC de certains jeux Xbox aux joueurs qui les possèdent déjà en version numérique sur console. De quoi leur permettre de profiter des titres sur les deux plateformes sans frais supplémentaires.

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Le partenariat entre Xbox et Ubisoft se renforce. Soucieux de faciliter les transitions interplateformes, Microsoft vient de révéler une information qui devrait enchanter les joueurs concernés. Les possesseurs de certains titres Ubisoft en version numérique sur Xbox peuvent désormais récupérer gratuitement leurs équivalents PC via Ubisoft Connect.

Quels sont les jeux Ubisoft que vous pouvez récupérer gratuitement sur PC ?

C’est une initiative bienvenue pour les joueurs qui pourront facilement basculer de la console au PC. D’autant que les jeux éligibles sont pour le moins intéressants. Voici la liste :

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Il est conseillé de mettre à jour l’application Ubisoft Connect “pour vous assurer que les titres sont disponibles dans votre bibliothèque”. Depuis lundi, les acheteurs des versions numériques des titres susmentionnés sur Xbox bénéficient automatiquement des versions PC correspondantes. Quant aux joueurs qui possèdent déjà une version numérique Xbox de ces jeux, ils recevront progressivement l’accès à la version PC d’ici au 4 août.

Notez que cela ne fonctionne pas dans l’autre sens. “Vous pouvez seulement obtenir une version PC gratuite, et non l’inverse”, précise Microsoft. Par ailleurs, l’éditeur a également intégré les éditions premium de certains titres phares ainsi que leurs contenus additionnels à l’application Xbox pour PC. On y retrouve notamment des grands noms du catalogue comme Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Skull and Bones et Prince of Persia : The Lost Crown.