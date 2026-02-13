Apple déploie une mise à jour discrète qui change (vraiment) des choses

Cette semaine, Apple ne fait pas de grand show, mais glisse discrètement une série de mises à jour pour l’ensemble de ses appareils.

iPhone, iPad, Mac : les nouveautés cachées de la dernière mise à jour

Les iPhone, iPad et Mac reçoivent iOS 26.3, iPadOS 26.3 et la version équivalente de macOS. Derrière ces numéros qui sentent la mise à jour de routine se cachent pourtant quelques ajouts intéressants, surtout pour celles et ceux qui envisagent de quitter l’écosystème Apple.

Passer d’iPhone à Android devient beaucoup plus simple

La nouveauté la plus marquante concerne le transfert de données entre plateformes. Lors de la configuration d’un smartphone Android flambant neuf, il est désormais possible de récupérer directement les informations d’un iPhone, sans passer par des applications tierces parfois compliquées. Le processus se rapproche de ce que l’on connaît déjà lors d’un passage d’un ancien Android vers un nouveau.

Des Photos, des messages, des notes, des applications, des mots de passe, des contacts et autres contenus essentiels peuvent être copiés via ce nouveau système. La démarche fonctionne aussi dans l’autre sens, pour ceux qui rejoignent l’iPhone depuis Android.

Cette avancée vers une meilleure compatibilité entre les deux mondes n’arrive pas par hasard. Elle s’inscrit dans le cadre des exigences européennes du Digital Markets Act, qui pousse les géants de la tech à ouvrir davantage leurs écosystèmes. Cette fonction n’est pas limitée à l’Europe et profite finalement aux utilisateurs du monde entier.

Une option pour brouiller votre position

iOS 26.3 introduit aussi un réglage lié à la confidentialité. Il permet de réduire la précision avec laquelle un opérateur mobile peut estimer votre position à partir des antennes-relais. Une fois activée, cette option fait en sorte que votre localisation soit interprétée de manière plus large et moins exacte.

Apple précise que cette limitation n’empêchera pas les services d’urgence de vous localiser correctement en cas d’appel critique, mais qu’elle vise surtout à limiter un suivi trop précis dans un usage courant.

Des accessoires tiers mieux intégrés… en Europe

Sur le territoire européen, certains accessoires non conçus par Apple, comme des montres connectées ou des écouteurs sans fil, gagnent aussi en intégration. L’appairage pourra se faire plus facilement en approchant l’accessoire d’un iPhone ou d’un iPad, et l’affichage des notifications sera plus riche, à la manière des AirPods ou de l’Apple Watch.

Pour le reste, ces mises à jour se concentrent surtout sur des correctifs et des améliorations de sécurité. Rien de spectaculaire, mais des ajustements essentiels. Comme souvent, mieux vaut ne pas trop tarder à installer ces nouvelles versions pour rester protégé face aux failles récemment découvertes.