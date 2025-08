Apple lance son propre chatbot IA pour défier ChatGPT

Apple fait son entrée dans l’IA conversationnelle

Apple se prépare à entrer dans la course aux chatbots IA en lançant sa propre solution, destinée à rivaliser avec les acteurs majeurs du secteur. Jusqu’à présent, des plateformes comme ChatGPT, développée par OpenAI, ont largement dominé ce marché. Et avec ce nouveau chatbot, Apple souhaite non seulement renforcer sa présence dans le domaine de l’IA, mais aussi offrir une expérience plus intégrée et sécurisée à ses utilisateurs.

Au départ, Apple n’avait pas prévu de créer son propre chatbot. L’entreprise estimait que la demande du public pour ce type de service restait limitée. Siri, son assistant vocal, s’appuyait d’ailleurs sur ChatGPT pour répondre à certaines questions. En interne, certains se demandaient si les chatbots comme ChatGPT et Claude apportaient vraiment une valeur ajoutée.

Le projet AKI, une nouvelle ère pour Apple

Une équipe spéciale, nommée AKI (Answers, Knowledge and Information), dirigée par Robby Walker, travaille actuellement sur un système capable de parcourir le web pour fournir des réponses précises. Ce chatbot pourrait devenir une application autonome, mais aussi s’intégrer à Siri, Spotlight et Safari.

Pour réussir, Apple recrute des experts en recherche intelligente et réfléchit même à racheter une entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Ces efforts montrent que l’entreprise veut rattraper son retard et devenir un acteur incontournable.

Les enjeux stratégiques pour Apple

Aujourd’hui, Apple dépend beaucoup de Google, qui lui verse près de 20 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Mais cette situation pourrait changer. Les autorités américaines envisagent de revoir cet accord, ce qui pourrait affecter les revenus d’Apple.

Ainsi, en créant son propre chatbot, Apple pourrait réduire sa dépendance à Google et renforcer son écosystème tout en protégeant la vie privée de ses utilisateurs.

Source : Emarketerz