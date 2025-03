Apple officialise le MacBook Air M4 et les puces M4 Max et M3 Ultra du Mac Studio

Crédit : Apple

Comme prévu lundi dernier, par Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, et subtilement annoncé par Tim Cook sur les réseaux sociaux, Apple a annoncé, il y a quelques heures, son nouveau MacBook Air équipé de la puce M4.

Le MacBook Air fait partie des ordinateurs portables les plus populaires de la marque à la pomme, il paraissait donc évident que le nouveau modèle de 2025 reçoivent la nouvelle puce M4, qui équipe déjà l’iPad Pro et les MacBook Pro lancés en 2024.

Apple lance le nouveau MacBook Air M4 en toute discrétion

Il est possible de le précommander en 13 ou 15 pouces, mais il ne sera disponible qu’à partir du 12 mars prochain. Au niveau esthétique, vous ne trouverez aucun changement, c’est normal, car le MacBook Air M4 conserve le châssis du M3. C’est évidemment sur les performances que les différences sont notables avec la nouvelle puce M4 qui embarque 10 coeurs pour le processeur et 10 coeurs pour la partie graphique, pour une puissance 2 fois supérieure à celle du M1 selon les dires d’Apple.

Pour le reste, Apple améliore la caméra frontale avec un capteur de 12 Mpx avec la fonctionnalité Center Stage, mais conserve le moniteur Liquid Retina du M3. L’ultraportable dispose aussi de deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une batterie plus puissante capable de tenir 18 heures sans recharge.

Un nouveau Mac Studio avec les puces M4 Max et M3 Ultra

Et les annonces d’Apple ne sont pas terminées. Après le nouveau Mac Book Air M4 aujourd’hui et l’iPhone 16e il y a deux semaines, c’est au tour du prochain Mac Studio d’être officialisé. La nouvelle station de travail compacte est, selon Apple, “le Mac le plus puissant jamais créé” grâce notamment aux puces M4 Max et M3 Ultra. Le modèle avec la puce M4 Max embarque 16 coeurs pour le processeur, 40 coeurs pour la partie graphique, et le Media Engine pour les vidéastes.

Pour le modèle équipé du M3 Ultra, c’est le double : 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU. Une vraie bête de course d’après les sources.

Ainsi, toutes les applications de traitement image ou vidéo vont travailler beaucoup plus rapidement, mais nous attendons les résultats des benchmarks indépendants pour nous avancer sur les chiffres.