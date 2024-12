Apple prépare une sonnette vidéo qui vous reconnait et vous ouvre la porte

Image IA générée par Microsoft Bing Image Creator

Après une rentrée 2024 riche en nouveautés, notamment avec un nouveau Mac Mini, un iMac nouvelle génération ou celui des MacBook Pro avec puce M4 Max, Apple prépare déjà la suite. Outre l’insertion d’Apple Intelligence dans ses systèmes d’exploitation macOS et iOS, la firme à la pomme se prépara aussi à lancer l’iPhone SE4.

Mais Apple ce ne sont pas que des ordinateurs ou des appareils mobiles. En effet, la firme propose aussi quelques appareils connectés pour la maison comme les enceintes (HomePod) et les boîtiers TV (Apple TV) ainsi qu’une application permettant de contrôler votre maison et les appareils intelligents qu’elle renferme.

Cette application est compatible avec beaucoup de marques du marché grâce au protocole domotique Matter qui permet une interopérabilité des appareils. Il faut dire que contrairement à Google, Apple ne propose somme toute que peu d’appareils domotiques.

Apple travaille sur un système de sonnette connectée et de serrure intelligente

Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, Apple serait en train de travailler sur la création d’une caméra intelligente pour sonnette connectée. Celle-ci inclurait une fonctionnalité bien pratique et connue des utilisateurs Apple : Face ID.

Ce système est un système de reconnaissance faciale. Il vous permet notamment de débloquer l’écran de votre iPhone ou iPad. C’est un verrou de sécurité biométrique, au même titre que l’empreinte digitale. Il existe aussi un système de reconnaissance faciale sur un grand nombre de smartphones Android, mais Face ID est une technologie spécifique à Apple.

Ainsi, le module Face ID est géré par une puce spécifique nommée Secure Enclave. Comme son nom l’indique, elle sécurise les données nécessaires à la reconnaissance de votre visage, afin qu’elles soient stockées à un endroit différent du reste.

Les explications par Mark Gurman du nouveau système, relayées par The Verge, indiquent que la caméra connectée pourrait être compatible avec des serrures connectées issues d’autres marques (Apple n’en proposant pas). Il est d’ailleurs possible qu’Apple propose un partenariat à un fabricant spécifique afin que l’ensemble soit opérationnel dès la sortie de la sonnette caméra.

D’ailleurs, cette dernière pourrait bien faire partie du nouveau lot d’appareils connectés Apple qui devrait voir le jour en 2025. La firme travaillerait ainsi sur de nouvelles technologies pour équiper des HomePod et boitier Apple TV, et qui pourrait bien équiper aussi la sonnette. Cette technologie, nommée Proxima, utiliserait un mélange de WiFi et de Bluetooth grâce à une puce spécifique.

La sonnette connectée à caméra Face ID pourrait n’être que le début d’une nouvelle gamme d’appareils connectés pour la maison. Apple développerait ainsi son offre et ajouterait Apple Intelligence à tous ses futurs gadgets. Parmi eux, on peut espérer une caméra de surveillance connectée, une télévision connectée et des écrans connectés, dont un cadre de type iPad qui pourrait être accroché au mur de façon magnétique, etc.