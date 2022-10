Apple : un écran mini-LED de 27 pouces sortirait début 2023

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un écran externe d’Apple équipé de la technologie mini-LED. On s’attendait déjà l’année dernière à un écran mini-LED de 27 pouces, mais il n’avait finalement pas été annoncé. Néanmoins, sa sortie se précise maintenant. L’analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC) a effectivement annoncé que le lancement de l’écran mini-LED serait prévu pour début 2023.

Apple Studio Display © Iewek Gnos / Unsplash

Apple serait donc en train de préparer le successeur du Studio Display. Sorti plus tôt cette année, le Studio Display est un écran externe Retina 5K de 27 pouces. Avec 600 nits de luminosité et plus d’un milliard de couleurs prises en charge, le Studio Display est proposé à partir de 1 749 € pour le modèle avec verre standard.

Le Studio Display Pro de 27 pouces avec mini-LED a déjà été repoussé plusieurs fois

L’écran externe d’Apple avec mini-LED s’appellerait donc probablement Studio Display Pro. Dans un tweet partagé exclusivement avec ses « Super Followers », l’analyste Ross Young a déclaré qu’Apple a « repoussé » le lancement de l’écran au premier trimestre de 2023.

L’écran mini-LED devrait donc être annoncé entre janvier et mars, mais Apple n’a encore rien confirmé. La firme de Cupertino n’a pas non plus annoncé d’évènement durant cette période, du moins pour le moment. En fait, Ross Young s’attendait à ce qu’Apple présente l’écran mini-LED à la WWDC 2022, mais des « retards de conception » avaient retardé le lancement à l’automne.

La firme de Cupertino n’a pas non plus réussi à le présenter en septembre avec le nouvel iPhone 14. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester l’iPhone 14 Pro et la fameuse Dynamic Island. La sortie de l’écran mini-LED aurait donc directement été retardée à début 2023. D’ailleurs, Ross Young s’attend aussi à ce qu’Apple lance un nouveau Mac Pro. Il serait présenté aux côtés du Studio Display Pro dans les premiers mois de 2023.

