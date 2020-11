L’iPhone 12 Pro coûterait seulement 33 dollars de plus à fabriquer que l’iPhone 12

Le coût de fabrication de l’iPhone 12 Pro d’Apple est estimé à 406 dollars, selon une récente analyse du démontage réalisé par Nikkei et Fomalhaut Techno Solutions, un spécialiste basé à Tokyo.

Étonnamment, l’entreprise a maintenu son prix à 999 dollars malgré la présence d’un composant coûteux : le modem Snapdragon X55 5G de Qualcomm.

Gamme iPhone 12 – Crédit : Apple

L’iPhone 12 Pro ne coûterait que 406 dollars à produire, alors que son prix de vente est de 999 dollars aux États-Unis. Cependant, il faut rappeler que ce prix ne représente que le coût des composants et la main-d’œuvre. À cela, il faut notamment rajouter la recherche et développement d’Apple, le marketing, ainsi que les dépenses après la vente.

L’année dernière, TechInsight avait estimé le coût de production de l’iPhone 11 Pro Max à 490,50 dollars. Il y a deux ans, le coût de production de l’iPhone XS Max 256 Go s’élevait à 453 dollars. C’est significativement plus qu’il y a quelques années, où l’iPhone 6S ne coûtait que 211,50 dollars à fabriquer.

Les composants de l’iPhone 12 Pro seraient en majorité asiatiques

La plupart des composants sont fournis par des fabricants coréens, leurs pièces représentent 26,8% du coût des matériaux. C’est seulement en deuxième place qu’on retrouve l’Europe et d’autres, ainsi que les États-Unis. Au total, l’Asie fournit 56,1 % des composants du nouvel iPhone d’Apple.

Parmi ses composants, le plus cher est le modem Snapdragon X55 de Qualcomm, qui coûte à lui seul 90 dollars l’unité. C’est plus cher que le panneau OLED fourni par Samsung, qui coûte à Apple 70 dollars l’unité. Le processeur A14 Bionic est lui deux fois moins cher que le modem, avec un coût de seulement 40 dollars.

D’autres composants comme la RAM (12,8 dollars l’unité) et la mémoire flash (19,2 dollars l’unité) figurent également parmi les pièces les plus chères. Les capteurs Sony qui équipent les nouveaux iPhone coûtent eux entre 7,4 et 7,9 dollars l’unité. Grâce à eux, Apple s’est hissé dans le TOP 5 sur DXOMARK.

Nikkei note que le téléphone est équipé de plus de 1 600 pièces passives observables sur le circuit imprimé. Les éléments de la batterie sont fournis par Amperex Technology Ltd, une filiale de la société japonaise TDK basée à Hong Kong.

Répartition des fournisseurs de composants de l’iPhone 12 Pro par pays – Crédit : Fomalhaut Techno Solutions

Source : Asia.nikkei