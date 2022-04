Apple va bientôt lancer son premier chargeur 35W avec deux ports USB-C

Les adaptateurs à deux ports UBS-C ne sont en rien avant-gardistes, les fabricants d’accessoires en proposent depuis maintenant des années, mais il s’agirait d’une première pour Apple, et une bonne nouvelle pour les fans de la marque qui ne jurent que par le matériel de la marque. D’autres marques comme Razer avaient déjà présenté des chargeurs muraux 130 W avec pas moins de 4 ports.

Crédit : Unsplash

Sur son site internet, Apple aurait accidentellement dévoilé qu’il travaillait sur un double chargeur USB-C 35W. La société a fait référence au chargeur dans un document d’assistance qui a été rapidement retiré, rapporte 9to5Mac. Contrairement aux autres chargeur d’Apple actuellement disponibles sur le marché, ce dernier aurait donc deux ports UBS-C distincts, de quoi brancher deux appareils.

Sur le document interne, on pouvait lire : « Utilisez l’adaptateur secteur Apple 35W à double port USB-C et un câble USB-C (non inclus) pour charger votre appareil. Connectez un câble USB-C à l’un des ports de l’adaptateur d’alimentation, allongez les broches électriques (si nécessaire), puis branchez fermement l’adaptateur d’alimentation dans la prise de courant. Assurez-vous que la prise de courant est facilement accessible pour la déconnexion. Connectez l’autre extrémité du câble à votre appareil ». Il ne fait donc aucun doute qu’Apple fait référence à un de ses accessoires qui n’a pas encore été dévoilé.

À quoi pourrait servir ce nouveau chargeur avec deux ports USB-C ?

Avec une puissance de 35W, le double chargeur aurait assez de jus pour charger plusieurs appareils en même temps. En effet, cet adaptateur serait capable de charger plusieurs iPhone, iPad, Apple Watch ou autres accessoires simultanément.

À titre d’exemple, l’iPhone 13 Pro Max est capable de se charger rapidement à des vitesses aussi élevées que 27W. Avec un chargeur mural de 35 W, l’accessoire n’aurait aucun problème à charger rapidement un iPhone 13 Pro Max tout en chargeant un autre appareil. Vous pourrez par exemple brancher une Apple Watch Series 7 sur l’autre port USB-C, puisque celle-ci se recharge à une puissance maximale de 5 W. Le chargeur de 35 W aurait donc assez de puissance pour recharger les deux appareils le plus rapidement possible.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera disponible le nouveau chargeur d’Apple. Il n’est pas impossible que le fabricant le lance à l’occasion de sa conférence WWDC le 6 juin prochain, mais l’entreprise pourrait aussi attendre l’arrivée des prochains iPhone 14 au mois de septembre.

Source : 9to5mac