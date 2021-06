Apple : voici les appareils que vous devez garder à distance de votre pacemaker

Apple met en garde ses utilisateurs contre les interférences magnétiques de ses appareils avec les dispositifs médicaux. Comme la firme de Cupertino l’a expliqué sur une nouvelle page dédiée, « dans certaines conditions, les aimants et les champs électromagnétiques peuvent nuire au bon fonctionnement des dispositifs médicaux ». En effet, l’iPhone 12 est loin d’être le seul appareil dont l’utilisation près d’un pacemaker peut se révéler très dangereuse.

Des appareils Apple – Crédit : Corinne Kutz / Unsplash

Apple est connu pour avoir souvent recours aux aimants dans de nombreux appareils. Outre les aimants nécessaires au bon fonctionnement des smartphones, la firme de Cupertino n’hésite pas à se servir d’aimants pour la fermeture magnétique de ses MacBook ou encore pour les câbles de charge magnétiques. D’ailleurs, cela comprend le chargeur sans fil magnétique MagSafe qui est sorti avec l’iPhone 12. Celui-ci peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone.

Il faut respecter une distance de sécurité de 15 à 30 cm si vous avez un pacemaker

Tous ces aimants peuvent nuire aux dispositifs médicaux tels que le pacemaker, le défibrillateur et autres implants. Ainsi, Apple a partagé la liste de tous ses produits qui contiennent des aimants. La firme de Cupertino vous conseille de maintenir « une distance de sécurité entre ces produits et votre dispositif médical ». La distance de sécurité à respecter est de 15 cm lorsque vous utilisez votre appareil Apple. Quand vous le chargez sans fil, vous devez veiller à respecter une distance de sécurité de 30 cm au minimum.

En plus de l’iPhone 12 que nous avons testé, les autres appareils pour lesquels il faut faire attention sont les AirPods et leur boîtier de charge, l’Apple Watch avec ses bracelets composés d’aimants et ses accessoires de charge magnétique, le HomePod, les casques audio Beats et l’écran Apple Pro Display XDR. Les iPad, iPad mini, iPad Air et iPad Pro avec leurs divers accessoires magnétiques font également partie de la liste. Au niveau des ordinateurs, il y a le Mac mini, le Mac Pro, le MacBook Air, le MacBook Pro et l’iMac.

En fin de compte, la majorité des appareils Apple sont concernés par les interférences magnétiques. Il vaut donc mieux consulter un médecin pour s’assurer que les aimants des appareils Apple ne nuisent pas au bon fonctionnement du stimulateur cardiaque et autres dispositifs médicaux.

Source : Engadget