Apple Watch : au bord de la mort, deux hommes ont été sauvés in extremis

La fonction de détection des battements cardiaques sur Apple Watch

L’Apple Watch n’est pas seulement une montre connectée qui permet de consulter ses messages, ses appels ou ses notifications. C’est aussi un outil de santé qui peut, parfois, sauver des vies en détectant des anomalies cardiaques. C’est ce qui est arrivé à deux hommes aux États-Unis, qui ont chacun eu besoin d’une chirurgie cardiaque pour survivre.

Deux hommes sauvés par leur Apple Watch

Le premier, Michael Gallegos, vit à Wichita, au Kansas. Il a reçu une Apple Watch de la part de son fils Nick, qui utilise le partage familial pour suivre les données de santé de son père. Un jour, la montre a signalé que la fréquence cardiaque de Michael était anormalement basse, inférieure à 40 battements par minute pendant plus de 10 minutes.

Une nuit, alors que son père dormait, Nick a reçu une notification indiquant que son cœur battait de façon irrégulière. Il a alors décidé de l’emmener aux urgences, où les médecins ont diagnostiqué une maladie cardiaque nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque. Sans l’Apple Watch, Michael aurait pu mourir dans son sommeil. Il se dit aujourd’hui reconnaissant envers son fils et envers Apple, qui lui ont offert un nouveau souffle.

À lire : Son Apple Watch lui sauve la vie, il a failli mourir sans s’en rendre compte

Le second, Christopher Oakley, habite à Asheville, en Caroline du Nord. Il a été victime d’un malaise cardiaque le 21 août 2021, se sentant nauséeux et essoufflé. Aux urgences, il a réussi à se calmer et les médecins n’ont rien détecté d’inquiétant. Ils s’apprêtaient à le renvoyer chez lui quand il s’est souvenu que son Apple Watch avait enregistré sa fréquence cardiaque. Il leur a montré que son cœur avait battu à plus de 120 battements par minute toute la nuit. Les médecins ont alors réalisé qu’il souffrait d’une grave maladie coronarienne et qu’il avait besoin d’un double pontage d’urgence.

Christopher a envoyé un email au PDG d’Apple, Tim Cook, pour le remercier d’avoir créé un produit qui lui a sauvé la vie. Tim Cook lui a répondu personnellement, se disant heureux qu’il ait reçu le traitement dont il avait besoin.

En 2024, l’Apple Watch 10 pourrait même intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme la détection de l’apnée du sommeil et de l’hypertension voire, un lecteur de glycémie.

Sources : ABC (Kake), ABC 13 News