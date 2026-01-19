“Are You Dead?”, l’application qui s’inquiète pour vous si personne ne le fait

Alors que l’isolement progresse dans de nombreuses sociétés, certaines applications deviennent un lien vital entre les personnes seules et leur entourage.

Crédit : Freepik

Un bouton pour prouver qu’on est encore en vie

Dans une société où l’isolement progresse à grande vitesse, la technologie cherche à combler le silence. En Chine, une application au nom volontairement provocateur, “Are You Dead?”, connaît un succès spectaculaire auprès des personnes vivant seules. Il s’agit simplement de rassurer l’entourage en confirmant que tout va bien.

Un simple clic pour prouver qu’on est encore en vie

Le principe est volontairement minimaliste. Tous les deux jours, l’utilisateur reçoit une invitation à ouvrir l’application et à appuyer sur un bouton vert indiquant qu’il est toujours en vie. En l’absence de confirmation, le système déclenche automatiquement une alerte vers un contact d’urgence préalablement désigné. Une manière simple d’éviter qu’un problème de santé ou un accident ne passe inaperçu.

Lancée en mai, l’application a rapidement grimpé au sommet des téléchargements payants en Chine. Selon la BBC, sa croissance a été fulgurante, portée par une réalité démographique préoccupante. D’ici à 2030, environ 200 millions de Chinois devraient vivre seuls, d’après des estimations relayées par les médias d’État.

Pour de nombreux utilisateurs, l’outil répond à un véritable besoin. Certains expliquent que l’isolement ne touche pas uniquement les personnes âgées, mais aussi les introvertis, les personnes en dépression, les chômeurs et toute personne traversant une période de fragilité. D’autres expriment une angoisse plus directe, celle de disparaître sans que personne ne s’en rende compte.

“Are You Dead?” n’est pas un cas isolé

D’autres solutions similaires existent déjà ailleurs. L’application Keep Alive, par exemple, disponible sur Android depuis plusieurs années, envoie une alerte si le téléphone de l’utilisateur reste inutilisé pendant une durée déterminée.

Par le passé, des initiatives comparables ont vu le jour dans des contextes très différents. En 2014, l’AFP rapportait l’existence d’une application libanaise permettant d’indiquer « je suis en vie », alors que le pays traversait une période marquée par les attentats et l’instabilité.