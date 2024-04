Meilleur robot piscine 2024 : quel modèle acheter ? 

Le marché des robots de piscine est aujourd’hui bourré de références toutes plus innovantes les unes que les autres. Dans tous les cas, c’est l’accessoire parfait pour conserver son bassin propre sans avoir à se fatiguer. Découvrez notre sélection des meilleurs robots piscine filaires et sans fil.

Notre top 3 des robots pour piscine

En prévision de l’été 2024, investir dans un robot piscine est une solution idéale. Cela concerne les propriétaires actuels comme les personnes venant récemment d’investir dans un bassin. Dans tous les cas, ce marché a beaucoup évolué ces dernières années et aujourd’hui, les fabricants proposent un large choix d’appareils. Cependant, il faut reconnaître que les prix restent élevés et qu’il s’agit donc d’un investissement important. En bref, mieux vaut ne pas se tromper.

Dans ce guide d’achat, nous allons vous proposer une sélection de modèles fiables, modernes et équipés de systèmes de filtration de qualité. De même, vous allons vous fournir les critères clés à surveiller avant de réaliser votre achat. Il faut dire que les produits actuels sont bourrés de fonctionnalités et certains sont plus adaptés pour les piscines creusées et d’autres hors sols. Voici notre comparatif des meilleurs modèles disponibles.

Dolphin Liberty 300, la meilleure solution sans fil

Dolphin Liberty 300 La meilleure solution sans fil

On aime Nettoyage très efficace

Dolphin est une marque réputée dans le secteur des robots pour piscine et le Liberty 300 ne fait pas exception à la règle. Particularité de ce modèle, il fonctionne sans fil. En effet, c’est encore assez rare dans cette catégorie et cela lui permet de se faufiler partout sans être gêné par le câble. Bien évidemment, il assure un nettoyage complet du fond et des parfois de votre bassin. D’ailleurs, il peut être utilisé pour une piscine enterrée ou hors sol (parois rigides).

Mais il n’est pas étudié pour s’occuper de la ligne d’eau même si dans l’ensemble il arrive un peu à la nettoyer. Cependant, on peut se demander comment récupérer le robot vu qu’il n’y a pas de fil. Rassurez-vous le fabricant a trouvé une excellente solution. On retrouve une petite perche (fournie avec le modèle) qui une fois agitée dans l’eau va faire venir le robot à vous. Il ne vous reste plus qu’à le tirer hors de l’eau. De plus, il pèse seulement 8 kg, ce qui va faciliter son déplacement.

D’autre part, le fabricant annonce une autonomie de 90 minutes. La promesse est tenue pour un cycle de nettoyage d’un bassin de 10 x 5 mètres (au maximum). De même, il se recharge par induction de la même façon qu’un smartphone. Mais il faut tout de même compter presque 6 heures pour faire le plein de la batterie.

Aiper Seagull SE, le robot piscine sans fil au meilleur prix

Aiper Seagull SE Le robot piscine sans fil au meilleur prix

Grâce à Aiper et son Seagull SE, il est possible de se procurer un robot sans fil à tout petit prix. En effet, pour 299 euros chez la majorité des revendeurs, il va être difficile de trouver un produit de cette catégorie avec un tel rapport qualité/prix. Il est capable de nettoyer le fond, mais pas les parois du bassin.

C’est un peu dommageable si vous souhaitez un nettoyage en profondeur. Cependant, ses performances sont suffisantes pour assurer un bon entretien. Enfin, il peut fonctionner sur des surfaces jusqu’à 80 m² d’après le fabricant. De même, grâce à sa batterie de 4000 mAh, il assure une autonomie d’environ 90 minutes. Cette durée correspond au temps nécessaire à cette machine pour réaliser un nettoyage complet. De plus, une fois à court d’énergie, il va se rapprocher de lui-même du bord de la piscine. Il ne vous reste plus qu’à le récupérer grâce à la perche fournie avec l‘appareil.

De plus, avec un poids de moins de 4 kg, la manoeuvre se révèle particulièrement simple. Il faut compter environ 3 heures pour le recharger à 100%. Pour finir, ce robot se destine essentiellement aux possesseurs d’une piscine hors sol. Cela explique d’ailleurs son tarif si attractif.

Dolphin T60, la solution haut de gamme

Dolphin T60 La solution haut de gamme

Si vous recherchez un robot pour une grande piscine, alors le Dolphin T60 est un choix tout indiqué. En effet, il est adapté au nettoyage de bassin jusqu’à 15 mètres de long. D’autre part, il s’agit d’un modèle filaire disposant d’un câble de 18 mètres. De ce côté, vous ne rencontrez pas de souci. Pour le reste, il est très bien équipé.

En effet, on retrouve un système de deux moteurs, de deux brosses et de deux bacs filtrants (de 50 et 100 microns.). De même, il est capable de nettoyer toutes les parties de la piscine, dont la ligne d’eau. Mais ce n’est pas tout, il s’agit d’un produit connecté qu’il est possible de piloter à distance grâce à une application. Un petit plus intéressant si l’on veut entretenir une partie spécifique de son bassin. Sinon, il lui faut environ 2h30 pour réaliser un cycle complet de nettoyage.

Pour finir, ce robot est livré avec son caddy de transport et de rangement. C’était attendu pour un produit haut de gamme au tarif très élevé. D’ailleurs, c’est notre seul regret avec ce modèle. Le prix risque d’en rebuter plus d’un. Cependant, il reste un des meilleurs robots pour piscine du marché en termes de performances et d’efficacité.

Aquasphere ASR 105, le bon rapport qualité/prix

Aquasphere ASR 105 Le bon rapport qualité/prix

Le robot Aquasphere ASR 105 se positionne comme la machine avec le meilleur rapport qualité prix sur le marché. Dans le détail, il s’agit d’un produit filaire équipé d’un câble d’une longueur de 15 mètres. Ensuite, il est adapté aux piscines de 9 x 4 mètres. Sur ce point, il est possible de trouver mieux, cependant pour ce prix, difficile de lui en demander plus.

Dans tous les cas, il nettoie efficacement les parois et le fond du bassin. Petite particularité, ce modèle est capable de s’occuper des lignes d’eau. Enfin, il embarque un bac de 3 litres avec un système de filtration de 150 microns. Ensuite, c’est un produit très simple à prendre en main. En effet, il dispose d’un unique cycle de fonctionnement de 2h30. Précisons également que ce produit est adapté à tous les types de revêtements. Pour finir, son poids de tout juste 8 kg permet de le déplacer facilement. Seul bémol, il est quelque peu en difficulté avec les formes complexes.

Par exemple, si vous avez des marches dans votre piscine, il risque de ne pas toutes les nettoyer. Quoiqu’il arrive, il va être difficile de trouver un robot aussi performant à un prix aussi bas (environ 600 euros chez les différents revendeurs).

Zodiac CNX 30 iQ, le plus polyvalent

Zodiac CNX 30 iQ Le plus polyvalent

Le CNX 30 iQ représente le haut de gamme de Zodiac. Dans la catégorie des robots de piscine électriques, c’est un des meilleurs choix possibles. Tout d’abord, il est étudié pour des bassins jusqu’à 12 x 6 mètres. Ensuite, comme la majorité de ses concurrents il fonctionne grâce à un câble de 18 mètres de longueur. Comme l’on peut s’y attendre avec une machine à ce tarif, il est capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d’eau.

Côté technique, il dispose de deux brosses (PVC) accompagnées d’un système d’aspiration cyclonique d’une grande efficacité. En bref, il assure un nettoyage de grande qualité. D’autre part, on retrouve deux cycles différents. Le premier de 1h30 permet d’uniquement entretenir le fond de la piscine. Le second de 2h30 offre un nettoyage en profondeur de l’intégralité du bassin. En résumé, il est très facile d’utilisation, même pour les néophytes. Enfin, il s’agit d’un robot connecté (Wifi et Bluetooth) grâce à son application iAquaLink. Cela permet de programmer des cycles et de mettre à jour le produit. Cependant, il faut reconnaître que cette dernière se révèle un peu anecdotique.

Seul regret avec ce Zodiac CNX 30 iQ, l’absence d’un caddy pour le transport. Pour un robot flirtant avec les 1000 euros, on pouvait espérer obtenir ce dernier.

Zodiac MX8, le robot piscine pas cher

Zodiac MX8 Le robot piscine pas cher

Dans la catégorie des robots piscines abordables adaptés à tous les bassins et à tous les types de revêtement, le Zodiac MX8 se positionne comme une référence. Cela est rendu possible par son système de chenille qui lui permet de fonctionner efficacement, peu importe la surface. Il peut s’occuper des parois et du fond de la piscine, cependant il est incapable de nettoyer la ligne d’eau.

Dans tous les cas, le résultat est plus que correct pour un appareil hydraulique. Il fonctionne de manière autonome, mais il ne faut pas être très pressé. En effet, selon le cas de figure il faut compter plusieurs heures pour nettoyer efficacement les bassins les plus imposants. D’autre part, à l’inverse d’autres modèles, il ne dispose pas de cycles prédéfinis. Vous devez vous-même décider de la durée de fonctionnement de la machine. Pour rappel, ces machines nécessitent une installation adéquate. Ces dernières doivent être raccordées au système de filtration de la piscine.

Généralement, ces produits sont branchés sur la prise balai ou le skimmer. C’est une chose à prendre en compte avant votre achat. Mais quoiqu’il arrive, les robots hydrauliques sont parmi les plus abordables du marché. De plus, le Zodiac MX8 surprend par ses performances quand on le compare à ses concurrents directs.

Pour bien choisir son robot piscine, il faut prendre en compte plusieurs critères. Pour vous aider dans votre choix, nous avons listé les points importants à surveiller avant de réaliser votre achat.

Surface du bassin : certaines machines sont adaptées pour de petits espaces et inversement.

certaines machines sont adaptées pour de petits espaces et inversement. Type de revêtement : il existe des robots capables de s’adapter à tous les matériaux comme le carrelage ou le béton. D’autres fonctionnent uniquement sur certains types de surfaces.

il existe des robots capables de s’adapter à tous les matériaux comme le carrelage ou le béton. D’autres fonctionnent uniquement sur certains types de surfaces. Fonctionnalités : la majorité des appareils sont capables de nettoyer les parois et le fond de la piscine. Cependant, la plupart des modèles n’incluent pas le nettoyage de la ligne d’eau. Cette fonctionnalité reste souvent réservée aux produits haut de gamme.

la majorité des appareils sont capables de nettoyer les parois et le fond de la piscine. Cependant, la plupart des modèles n’incluent pas le nettoyage de la ligne d’eau. Cette fonctionnalité reste souvent réservée aux produits haut de gamme. Poids et ergonomie : en toute logique, plus un robot est lourd et plus il peut être difficile à récupérer. Cependant, certains modèles sans fil sont vendus avec des perches pour faciliter la récupération.

en toute logique, plus un robot est lourd et plus il peut être difficile à récupérer. Cependant, certains modèles sans fil sont vendus avec des perches pour faciliter la récupération. Connectivité : certains appareils fonctionnent avec des applications dédiées. Cela peut permettre de surveiller le nettoyage ou de programmer différents cycles.

🤖 Quels sont les différents types de robots piscine ?

Sur le marché actuel, il existe deux grandes familles de robots de piscine. Voici les spécifications de chaque modèle.

Robot piscine électrique : il s’agit des modèles les plus performants, mais aussi les plus chers. Ils fonctionnent de manière autonome et assurent un nettoyage de qualité. De plus, ils stockent les saletés directement dans un réservoir et disposent de leur propre système de filtration. Ils existent en sans-fil ou en filaire.

il s’agit des modèles les plus performants, mais aussi les plus chers. Ils fonctionnent de manière autonome et assurent un nettoyage de qualité. De plus, ils stockent les saletés directement dans un réservoir et disposent de leur propre système de filtration. Ils existent en sans-fil ou en filaire. Robot piscine hydraulique : ils utilisent le système de filtration de la piscine pour assurer le nettoyage grâce à la puissance de la pompe. Ils sont moins onéreux, mais ils ne sont pas aussi performants que les produits électriques. Pour fonctionner, il doit être raccordé à la prise balai ou au skimmer.

💧 Quels sont les avantages offerts par un robot piscine ?

Comme avec les robots aspirateurs, les robots de piscine permettent de nettoyer votre bassin sans avoir à se fatiguer. Ils vont également vous faire gagner du temps et il faut reconnaître que dans l’ensemble le nettoyage est très efficace. Ils sont capables de capter ou d’éliminer la majorité des saletés pour garantir une eau propre. Cela permet aussi de ne pas avoir à effectuer trop souvent des traitements chimiques de la piscine. D’autre part, ces robots permettent d’augmenter la durée de vie de votre système de filtration. Pour finir, il est conseillé d’utiliser sa machine au moins une fois par semaine en période estivale. Sur ce point, tout va dépendre de votre fréquence d’utilisation.

💰 Quel budget pour un robot piscine ?

En entrée de gamme, il est possible de trouver des appareils performants entre 300 et 500 euros. Cependant, si vous disposez d’un grand bassin aux formes complexes, un produit premium devient intéressant. Dans cette situation, les prix tournent entre 1000 et 1500 euros. Dans tous les cas, l’achat d’un robot piscine reste un investissement certain.

Pour assurer le bon entretien d’un robot piscine, il est tout d’abord nécéssaire de régulièrement nettoyer les filtres et les brosses. Si possible, il faut réaliser le nettoyage après chaque utilisation. De même, il est conseillé de le laver à l’eau douce pour éviter que les produits chimiques présents dans le bassin n’endommagent les différentes pièces. Ensuite, il faut le placer dans un endroit sec et à l’abri des intempéries comme du soleil quand vous ne l’utilisez pas. En résumé, l’entretien de ce type de robot est aisé et cela ne demande pas beaucoup d’efforts.

🧐 Quelle est la durée de vie d’un robot piscine ?

Sur ce point tout da dépendre de votre fréquence d’utilisation. Dans tous les cas, si vous assurez un bon entretient de votre robot, ce dernier devrait facilement fonctionner entre 5 et 10 ans. Bien évidemment, la durée de vie va varier d’un produit à l’autre. En règle général, les appareils premium vont fonctionner correctement pendant de nombreuses années.