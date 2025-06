Test de l’aspirateur robot Eureka J15 Max Ultra : une aspiration puissante pour affronter cheveux et poils d’animaux

Contournement d’obstacles renforcé, aspiration comparable à celle des classiques aspirateurs traineaux… le J15 Max Ultra annonce encore plus d’efficacité et d’autonomie. Nous l’avons soumis à nos tests pour voir si la promesse était tenue.

Les appareils ménagers capables de vous aider dans vos activités domestiques sont de plus en plus nombreux. On a ainsi testé récemment un robot lave-vitres ou encore un robot de piscine, des produits qui ont fait leur apparition il y a quelques années déjà. Mais les plus anciens du secteur sont sans aucun doute les aspirateurs robots, et ces derniers ne cessent de progresser année après année. Eureka ne fait pas exception à la règle et a doté son petit dernier d’une bardée de nouvelles technologies et de plein d’IA, vous vous en doutez.

En effet, la gamme J15 s’enrichit d’un nouveau modèle qui vient se situer tout en haut de la série. Par rapport aux versions J15 Ultra et au J15 Pro Ultra, la version Max intègre quelques nouveautés au premier rang desquelles une capacité d’aspiration élevée mais aussi une plus grande aptitude à éviter les obstacles, un meilleur franchissement des barres de seuil et plus d’autonomie.

De même, s’il savait déjà dégainer sa serpillère sur le côté (fonction ScrubExtend), ce qui le rend très efficace lorsqu’il longe les murs. Il peut désormais en faire autant avec la brossette situé à l’avant qui est là pour aller déloger les miettes coincées dans les coins (fonction SweepExtend).

💰 Prix et disponibilité

Le J15 Max Ultra, intégrant ce qui se fait de mieux en matière d’innovations, affiche sans surprise un prix dans le haut de la fourchette pour ce type d’équipement.

On le trouve aujourd’hui sur Amazon mais pas encore sur le site du fabricant (ce qui ne saurait tarder) au prix de 999,99€ en version noire ou blanche.

Il faudra bien sûr guetter les périodes de promotion (comme le Prime Day ou le Black friday) pour profiter de réductions supplémentaires.

Les accessoires et consommables sont proposés dans des gammes de prix assez classiques comparés à la concurrence : 14 euros pour 3 sacs à poussière, 23 euros les 4 serpillères de rechange et 13 euros la brosse à rouleau. Bien sûr les serpillères et le rouleau n’ont pas à être changés souvent et l’application vous prévient quand cela est nécessaire.

Ceux qui préfèrent une solution moins onéreuse peuvent jeter leur dévolu sur le J15 Ultra qui ne coûte que 699€. Il intègre une bonne part des technologies présentes sur la version J15 Max Ultra (système de découpe des cheveux, extension de la serpillère pour atteindre les bordures…). Sa puissance d’aspiration n’est que de 19 000 Pa (versus 22 000 Pa pour le Max), ce qui reste puissant pour un aspirateur robot.

Caractéristiques

Aspiration maximale : 22 000 Pa

Hauteur du robot : 9 cm

Taille du dock : 39,5 l x 46,8 h x 45,8 p

Batterie : 6400 mAh

Autonomie : environ 4h

Fonction lavage : oui

Auto-vidange : oui

Capacité du réservoir d’eau propre 4 L

Réservoir d’eau sale : 3,5 L

Capteur : Line Laser + RGB Vision Sensor + LED Light + Infrared Vision Sensor + Infrared Array Emitter

Levage de la brosse à rouleau

Levage automatique de la serpillière

Détection IA des tapis

Hauteur de franchissement des seuils : jusqu’à 4,5 cm

Lavage à l’eau chaude

Séchage à l’air chaud

Plateau de base autonettoyant

Vidage automatique de la poussière

🎩 Design

Lorsque l’on s’équipe d’un aspirateur robot, ce n’est clairement pas pour décorer son intérieur et cela veut dire avant tout avoir un gros cube (noir ou blanc, à vous de choisir) placé quelque part dans votre maison. Le J15 Max Ultra n’est donc pas l’objet décoratif ultime, mais il est sobre et tente au mieux de faire oublier son format un peu imposant. A vous de trouver un endroit discret qui lui permettra d’accéder à toute la zone à nettoyer.

Le J15 Max Ultra est bien fini et les matériaux utilisés de qualité. Le montage des serpillères et de la brosse rotative sont très simples et la documentation bien conçue. On est sur du haut de gamme et cela se voit.

Les bacs eau propre/sale sont très faciles d’accès grâce à des poignées qui rendent la vidange comme le remplissage aisés. Ils sont équipés d’un couvercle hermétique qui contribue à contenir les mauvaises odeurs car même lorsque le bac d’eau sale n’est pas vidé immédiatement aucun effluve désagréable ne s’en dégage.

🗺️ Navigation

Pour cartographier le lieu à nettoyer, le J15 Max Ultra utilise la technologie Lidar SLAM (pour Simultaneous Localization and Mapping) et à ce niveau il est impressionnant. Il a scanné les 70 m2 la zone à nettoyer en 10 minutes avec efficacité et nous a proposé une carte très convaincante du premier coup.

Il a tendance à regarder par les fenêtres et à assimiler l’extérieur à une pièce. Rien de bien gênant, d’autant qu’il suffit, une fois la première carte générée, d’aller effectuer les modifications nécessaires pour que cela colle parfaitement à la réalité. Vous pouvez nommer chaque pièce, ajouter des meubles, préciser où sont les tapis, indiquer le type de sol et définir des zones interdites.

📱 Application

L’application a les qualités de ses défauts. Elle permet plein de réglages pour correspondre à vos attentes et à vos contraintes, mais du coup elle est un peu touffue.

Il faut donc se plonger dans tous les menus pour trouver les bons réglages et définir les programmes auxquels vous ferez appel régulièrement. Nous avons par exemple défini un mode « Cuisine » pour déclencher un lavage express de cette zone uniquement.

Tous vos programmes pré-enregistrés apparaitront sous forme de raccourcis sur la page d’accueil de l’application afin que vous puissiez les déclencher d’une simple pression.

Vous pouvez indiquer quels types de tapis vous avez (plus ou moins à poils longs) et quelle intensité de nettoyage vous voulez leur appliquer. Il est également possible de définir des zones interdites. Nous avons dû le faire pour la douche à l’italienne dans laquelle le J15 max Ultra restait régulièrement bloqué au niveau de la bonde.



On peut choisir l’intensité de l’aspiration, l’usage ou non de la serpillère et de l’aspirateur, la quantité d’eau que l’on souhaite selon le type de sol. Bref, il y a peu de choses que vous ne pouvez pas régler.

L’immersion dans les réglages est incontournable et si elle peut paraitre un peu fastidieuse au début, cela en vaut la peine.

On regrettera que la FAQ présente dans l’application soit disponible uniquement en anglais. Rien de dramatique cependant car tous les réglages proposés s’accompagnent d’explications plutôt claires et nous n’avons pas eu besoin d’aller dans cette rubrique pour plus d’informations.

🔋 Autonomie

Le constructeur annonce une autonomie de 360 minutes (soit 6h), ce qui semble un peu ambitieux.

Le ménage intégral (aspiration et lavage) de la zone de 70 m2 (identifié par le J15 Max Ultra comme 53 m2, une fois les meubles déduits) a demandé 65 minutes et annonçait encore 64% de batterie restante. De même le réservoir d’eau propre était encore à moitié rempli.

Dans tous les cas, Le J15 Max Ultra n’hésitera pas à faire une pause s’il a besoin d’aller faire le plein d’eau propre, de nettoyer ses serpillères ou de recharger ses batteries. Il reprendra là où il s’était interrompu après son « passage au stand ».

Le constructeur annonce 500 m2, ce que nous n’avons pas pu vérifier, mais le J15 max Ultra a de quoi venir à bout de la plupart des surfaces.

Il récupère environ 15% de charge en 30 minutes, il faudra donc compter presque 3h30 pour une charge complète.

🧽 Efficacité du nettoyage

Avant de se lancer, le J15 Max Ultra va remplir son réservoir d’eau si besoin puis partir directement dans la zone la plus éloignée de sa base. L’idée étant de ne pas avoir à rouler sur les zones qui viennent d’être lavées. Un comportement pertinent qui existait déjà sur le J12 Ultra que nous avons testé l’an dernier.

Pour optimiser l’efficacité du lavage, dégager le terrain au préalable est la meilleure chose à faire. Toutefois, si un objet traine sur le sol, le J15 Max Ultra le contournera sans problème. Cela fait d’ailleurs partie des améliorations apportées par ce modèle, il est capable d’identifier un grand nombre d’objets (plus de 200 selon le fabricant) et même de les reporter sur la carte. Ainsi, les fils électriques, les chaussures ou un miroir au sol ont été parfaitement identifiés.

Nous avons fait le test avec une pièce de monnaie de 5 centimes qui n’a pas été détectée en tant qu’objet à éviter. Cela n’a rien de surprenant au vu de sa petite taille et de sa couleur orangée sur du parquet pas si éloigné en termes de teinte. En revanche, elle a été aspirée du premier coup. Idem pour les coquillettes disséminées sur le tapis, le J15 Max Ultra n’en a fait qu’une bouchée.

Avec une puissance de 22 000 Pascals, le J15 Max Ultra offre ce qui se fait de mieux actuellement en termes de puissance d’aspiration pour un aspirateur robot. Il se rapproche ainsi de l’aspiration des aspirateur traineaux classiques.

Pour les zones liquides, pas de souci, il passe en marche arrière et relève sa brosse à rouleau afin d’empêcher le liquide de pénétrer dans le bac à poussière.

On s’en doute certaines zones resteront inaccessibles mais elles sont de moins en moins nombreuses. En l’occurrence le J15 Max Ultra fait appelle aux technologie ScrubExtend et SweepExtend pour nettoyer efficacement les bordures. La serpillère qui se déporte lorsque qu’il aborde les côtés permet un nettoyage efficace des bordures et cela sans avoir à racler les murs ou les meubles. En effet, le J15 Max Ultra est relativement doux et ne se heurte pas dans les meubles et dans les murs.

Le fabricant annonce aussi un nettoyage ciblé des tâches. Difficile de savoir ce qu’il reconnait vraiment mais il semble que certains nœuds présents dans le parquet l’aient perturbé et qu’il se soit acharné dessus alors qu’il ne s’agissait pas d’une tâche. Dans ce cas il vaut mieux désactiver le « nettoyage ciblé des tâches ». Tout dépend de votre type de sol.

Si vous souhaitez le faire intervenir sur une zone qui n’est pas accessible depuis la base (sur un autre étage par exemple), il vous suffira de le déplacer manuellement. Il génèrera une nouvelle carte et pour laquelle vous devrez effectuer de nouveaux réglages mais la procédure reste la même.

Signalons que nous avons utilisé un détergent du commerce non moussant, et cela a parfaitement fonctionné.

🐩 Poils d’animaux et cheveux

Le casse-tête n’est pas nouveau pour les fabricants d’aspirateurs robots, les poils d’animaux domestiques comme les cheveux ont tendance à s’enrouler autour des brosses et finissent pas nuire à l’efficacité du lavage. Eureka a trouvé la parade avec un « coupe cheveux » placé juste à côté de la brosse principale. En les découpant ainsi ils rejoignent le bac au lieu de rester accrochés à la brosse. Aucun chien ou chat n’ayant pu participer à ce test, difficile d’être affirmatif sur le résultat mais on a pu constater que la brosse était effectivement dénuée du moindre cheveu, ce qui est déjà en soi une performance.

🛁 Auto-lavage

C’est l’un des atouts du J15 Max Ultra, il s’auto-nettoie de façon efficace. Car quoi que vous fassiez ce type d’équipement peut vite s’encrasser.

Là encore, depuis l’application de nombreux réglages sont proposés. Vous pouvez ainsi choisir à quel rythme les serpillères doivent être lavées (tous les 10, 15 ou 20 m2), quelle intensité de lavage vous voulez leur appliquer, quelle température de l’eau, quel type de séchage pour les serpillères, la fréquence de l’auto-nettoyage…

Sur la période de test d’un peu plus d’une semaine, cela nous a semblé très convaincant. Il faudra toutefois vérifier ce point sur une période plus longue, mais cela se présente bien.

Les seuls efforts que vous aurez à fournir sont de passer le mini-bac à poussière sous l’eau de temps en temps, de gérer l’eau des bacs et de vider le sac de la station quand il plein, ce qui s’avère largement acceptable.

Vous devrez également nettoyer la brosse rotative et éventuellement enlever les cheveux ou poil d’animaux qui ont pu s’enrouler autour malgré le système « coupe-cheveux ». Eureka fournit d’ailleurs un petit accessoire pour les couper plus facilement au cas où un cheveu récalcitrant serait présent.

Ces gestes concourent à éliminer les mauvaises odeurs qui peuvent s’installer dès que le bac d’eau sale reste un peu trop longtemps plein ou que les serpillères ne sont pas convenablement séchées. Ici, rien à signaler, aucune odeur intempestive ne s’est manifestée.

Corollaire de cela, alors que le lavage est achevé et le robot revenu à sa base, la station va continuer de faire du bruit pour assurer le séchage des serpillères. C’est un peu gênant mais c’est le prix à payer pour que la base reste elle aussi propre et inodore.

🎥 Caméra embarquée

Le J15 Max Ultra possède également un mode surveillance qui permet lorsque l’on active de voir ce que voit l’aspirateur et de le guider en mode manuel. Cela peut permettre d’aller voir sous un meuble difficile d’accès, de contrôler ce qui se passe chez vous et notamment l’activité de vos animaux domestiques. Et pourquoi pas s’ils sont réceptifs de les distraire un peu.

9/10 Eureka J15 Max Ultra 999€ > Amazon On aime Aspiration puissante

Aspiration puissante Très bonne gestion des bordures

Très bonne gestion des bordures Nettoyage efficace et sans trace des sols durs

Nettoyage efficace et sans trace des sols durs Niveau de personnalisation poussé

Niveau de personnalisation poussé Pas de chocs brusques sur les meubles et les murs

Pas de chocs brusques sur les meubles et les murs Pas d’odeurs désagréables émanant de la station

Pas d’odeurs désagréables émanant de la station Système d’auto-nettoyage convaincant On n’aime pas Application un peu touffue

Application un peu touffue Quelques textes en anglais quand on s’enfonce dans l’application

Quelques textes en anglais quand on s’enfonce dans l’application Le bruit de fond généré par la station après le lavage Verdict : Le J15 Max Ultra d’Eureka ne va pas encore décrocher les toiles d’araignée mais il peut vous apporter une aide significative dans l’entretien de votre maison. Ses capacités à appréhender les lieux et à détecter les obstacles lui permettent de quadriller au mieux votre habitation pour un nettoyage complet. Il nous a impressionnés par sa puissance d’aspiration et son lavage sans trace des sols durs. Certes, il faut affronter les très nombreux paramétrages proposés dans l’application mais au final, le J15 Max Ultra délivre une prestation vraiment convaincante.