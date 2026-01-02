Assassin’s Creed : bonne nouvelle pour ce jeu très attendu qu’on croyait abandonné

Annoncé il y a près de quatre ans, Assassin’s Creed Jade est aux abonnés absents. Alors que certains pensaient qu’il avait été mis de côté, Ubisoft vient discrètement de confirmer que le futur jeu mobile était toujours dans les cartons.

Ubisoft prévoit encore de sortir de nombreux opus d’Assassin’s Creed lors des prochaines années. La franchise a encore de beaux jours devant elle alors que le dernier épisode, AC Shadows, a été un succès critique et commercial. Un opus très attendu suscite néanmoins bien des interrogations. Officialisé en 2022, Assassin’s Creed Jade est un jeu mobile très prometteur, fruit de la collaboration entre Tencent et Ubisoft. Il se montre toutefois pour le moins discret.

Après avoir révélé quelques images de gameplay et organisé une bêta fermée, l’éditeur a cessé de donné des nouvelles de son titre qui prendra corps dans la Chine ancienne. Un silence pesant pour la communauté, certains fans craignant qu’il ait tout bonnement été abandonné par le studio français. Bonne nouvelle, nous venons d’avoir une confirmation que le jeu iOS et Android était toujours prévu.

Assassin’s Creed Jade est toujours en développement

Un internaute inquiet a demandé dernièrement sur le serveur Discord officiel d’Assassin’s Creed Jade si le projet était toujours d’actualité. “Oui”, lui a simplement répondu l’administrateur, accompagnant son message d’un émoji souriant. De quoi confirmer que le jeu est toujours au programme même si on aimerait bien qu’une fenêtre de sortie soit dévoilée par Ubisoft et Tencent.

Alors qu’on espérait une sortie en 2024 puis en 2025, rien ne dit que le jeu sortira cette année. D’autant que le futur AC Codename Hexe pourrait bien lui griller la politesse, ce qui repousserait encore sa sortie. Assassin’s Creed Jade est tout particulièrement attendu car il s’agira du premier AC proposant un véritable monde ouvert proche de l’expérience PC et consoles.

A lire > Assassin’s Creed : plusieurs remakes d’anciens jeux officialisés par Ubisoft

Qui plus est, le cadre de la Chine ancienne est demandé avec insistance par une partie de la communauté. Pour rappel, le titre proposera des modes solo et multijoueur. Il se concentrera sur la dynastie Qin et s’inspirera largement des récits classiques de Wuxia du “Chevalier errant”.