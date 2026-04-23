Assassin’s Creed Black Flag : une fuite dévoile le prix (élevé) du remake

Ubisoft va présenter Assassin’s Creed Black Flag Resynced ce jeudi. Le remake du titre de piraterie devrait introduire des améliorations graphiques, du contenu inédit et un gameplay rénové. Les prix des éditions standard et collector ont fuité.

13 ans après sa sortie initiale, Assassin’s Creed IV Black Flag va revenir de plus belle. Ubisoft a développé un remake du titre où l’on incarne le pirate gallois Edward Kenway qui fait également partie de l’Ordre des Assassins. En attendant la présentation officielle prévue en fin d’après-midi, le leaker Billbil-kun a fait fuiter des informations intéressantes sur son compte X.

Cette source chevronnée confirme qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced sortira bien le 9 juillet 2026, comme la rumeur le laissait entendre. L’informateur dévoile aussi un aperçu de l’édition collector du jeu qui inclurait visiblement une carte, un carnet, une statuette d’Edward Kenway, une broche tête de mort et des cosmétiques numériques. Concernant les prix, Billbil-kun affirme que l’édition standard sera vendue 59,99 €. L’édition collector serait quant à elle proposée au tarif de 199,99 €.

🚨 PRICING REVEAL 🚨



Everyone saw the content of Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition, but here is the full pricing for physical copies:



Launch Edition: $59.99 / 59,99€ / 49.99£

Collector's Edition: $199.99 / 199,99€ / 174.99£



Release Date : 9 July 2026 pic.twitter.com/l0xO09lRBx — billbil-kun (@billbil_kun) April 23, 2026

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : un remake au prix fort

Certains joueurs risquent de rechigner à payer aussi cher pour un jeu sorti en 2013 même si ce dernier devrait inclure de nombreuses améliorations. Outre la refonte profonde des graphismes, Ubisoft aurait remanié le système de combat qui se rapprocherait désormais de celui des AC récents. Le gameplay naval aurait été amélioré et le monde ouvert enrichi de nouvelles activités secondaires et de détails accrus.

On s’attend également à des temps de chargement plus rapides, en particulier entre les phases navales et terrestres. En revanche, le remake ne proposera pas de mode multijoueur ni de DLC comme jadis, Ubisoft souhaitant se focaliser sur la campagne narrative solo. En attendant la présentation officielle, méfiez-vous des images qui tournent sur les réseaux sociaux. Certaines proviennent d’une “ancienne version interne du jeu”, alerte Ubisoft.

More Assassins Creed Black Flag Resynced LEAKS. The first screenshot is 100% was made on game with low settings, because it looks ROUGH. The second one looks great. 👀👀👀👀 #AssassinsCreed #Ubisoft #BlackFlaf pic.twitter.com/EAbxQkqcrh — Two-Tec9 (@bigextradip) April 21, 2026

Pour mémoire, Ubisoft n’a pas fini de nous ramener dans l’Animus, de nombreux jeux AC étant prévus.