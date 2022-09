La franchise Assassin’s Creed va se diversifier. Un responsable d’Ubisoft a confirmé que les prochains jeux auront « plus de diversité » dans leur gameplay. Il n’y aura plus un nouveau RPG chaque année comme c’était le cas avec les précédents titres.

L’avenir de la franchise Assassin’s Creed s’est dévoilé lors du Ubisoft Forward. Plusieurs jeux ont été présentés aux joueurs : Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Codename Red et Assassin’s Creed Codename Hexe. Ces deux derniers feront d’ailleurs partie de la plateforme évolutive en ligne Assassin’s Creed Codename Infinity.

Assassin’s Creed Mirage ©Ubisoft

Avec toutes ces informations à digérer, on ne sait pas trop à quoi s’attendre quant au gameplay de ces prochains jeux. Aurons-nous encore des RPG qui demandent des dizaines, voire des centaines d’heures de jeu comme Assassin’s Creed Valhalla ? Le producteur exécutif de la franchise, Marc-Alexis Côté, a donc donné plus de détails sur le futur d’Assassin’s Creed. Il est notamment revenu sur le gameplay des jeux à venir.

À lire aussi > Assassin’s Creed : il finit tous les jeux sans subir de dégâts

La troisième période d’Assassin’s Creed commencera en 2023 avec Mirage

Marc-Alexis Côté a expliqué que : « en passant à la période 3, vous verrez plus de diversité dans les types de gameplay que nous proposons. Dans la troisième période, nous voulons soutenir nos jeux pendant de plus longues périodes ». La période 3 de la franchise sera lancée en 2023 avec Assassin’s Creed Mirage. Plus court et plus orienté vers la narration que les jeux précédents, Mirage se déroulera 20 ans avant les évènements de Valhalla. Il transportera les joueurs à Bagdad, au Moyen-Orient.

La période 2 d’Assassin’s Creed comprend Origins, Odyssey et Valhalla qui sont tous les trois des RPG. La période 1 correspond aux jeux avec un gameplay orienté action-aventure que l’on a vu du premier Assassin’s Creed jusqu’à Syndicate en 2015. Ainsi, Ubisoft a confirmé que les prochains jeux de la franchise ne seront pas tous des RPG. Plusieurs types de gameplay seront proposés. Pour les joueurs qui adorent les RPG en monde ouvert, Assassin’s Creed Codename Red reprendra cette formule dans le Japon féodal.

Quant à Mirage qui sortira l’année prochaine, Marc-Alexis Côté a précisé que le jeu « se situe entre ce style RPG et le gameplay qui a rendu Assassin’s Creed célèbre au début ». Mirage sera effectivement un hommage aux premiers opus de la franchise.

Source : CBR