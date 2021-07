Assassin’s Creed Infinity : Ubisoft confirme le projet qui pourrait devenir un jeu-service

Assassin’s Creed est incontestablement l’une des plus grosses franchises d’Ubisoft. Chaque opus transporte le joueur dans une période historique précise. Dans Assassin’s Creed Valhalla qui aide l’Irlande à promouvoir son tourisme, les joueurs sont plongés dans la vie des Vikings. Dans Assassin’s Creed Odyssey, c’est la Grèce antique et Assassin’s Creed Origins correspond à l’Égypte antique.

La franchise Assassin’s Creed – Crédit : Ubisoft

Le prochain projet d’Ubisoft intitulé Assassin’s Creed Infinity pourrait marquer le plus gros tournant que la franchise n’ait jamais connu. Il ne s’agirait pas d’un jeu classique avec une période historique prédéfinie, mais d’une sorte de plateforme évolutive en ligne. La célèbre franchise pourrait donc passer au jeu-service, emboîtant le pas à Fortnite, Grand Theft Auto V, Apex Legends, etc.

Assassin’s Creed Infinity serait une plateforme évolutive contenant plusieurs jeux individuels

Dans un rapport de Bloomberg, Jason Schreier révèle que « Infinity contiendra plusieurs cadres avec de la place pour s’étendre à d’autres dans les mois et les années suivant ses débuts ». Les sources ont souhaité rester anonymes, mais elles ont précisé que « les jeux individuels sur la plateforme peuvent sembler différents, mais ils seront tous connectés ».

Ainsi, Assassin’s Creed Infinity prendrait la forme d’une application avec du contenu ajouté régulièrement. Les joueurs accèderont à la plateforme pour jouer à divers opus de la franchise. Un tel projet ne verra probablement pas le jour avant plusieurs années.

De son côté, Ubisoft a confirmé que les équipes « travailleront désormais dans une structure collaborative et inter-studio entre Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec qui guidera, grandira, évoluera et définira l’avenir global d’Assassin’s Creed qui comprend un important projet à venir en début de développement nommé Assassin’s Creed Infinity ». Cependant, le studio n’a pas révélé de détails plus précis sur la structure de ce jeu-service. Nous n’avons pas non plus de nouvelles concernant Assassin’s Creed Tournament qui est le jeu multijoueur ayant fuité il y a quelques mois.

Enfin, Ubisoft a promis de partager prochainement de plus amples détails sur Assassin’s Creed Infinity et le prochain contenu d’Assassin’s Creed Valhalla. Le prochain opus « classique » de la franchise n’a, quant à lui, pas encore été annoncé.

Source : CNET