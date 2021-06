Asus ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition : 100 % AMD Inside

AMD Vient d’annoncer la disponibilité prochaine de deux nouveaux PC portables destinés aux joueurs, les ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition (aussi connus sous les références Strix G15 G513 et G17 G713), qui ont l’originalité de ne faire appel ni à un processeur central Intel ni à une puce graphique Nvidia !

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

En effet, ces deux configurations exploiteront les tout derniers composants AMD : le CPU Ryzen 9 5900HX et le GPU AMD Radeon RX6800M. Et les premiers résultats du dernier composant graphique Radeon sont des plus prometteurs. En effet, ils montrent que la puce fait souvent jeu égal avec la GeForce RTX 3080 de Nvidia en Full HD (avec un niveau de performance moyen compris entre celui de la RTX 3070 et de la RTX 3080). Elle se montre également très efficace en QHD, ou 1440p (2560 x 1440 pixels), avec des performances qui ne s’avèrent que légèrement inférieures à celles de la GeForce RTX 3080 !

Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

Comme leurs références le laisse présager, les Asus ROG Strix G15 et G17 Advantage Edition sont équipés respectivement d’un écran de 15 et 17 pouces. Ces derniers pourront supporter soit une définition Full HD, avec une fréquence de rafraichissement de 300 Hz (!), ou QHD en mode 165 Hz. Dans tous les cas, la technologie AMD FreeSync Premium assurera une fluidité à toute épreuve.

Rappelons que la puce AMD Ryzen 9 5900HX, quant à elle, embarque 8 coeurs physiques (et donc 16 threads) qui fonctionnent à 3,3/4,6 GHz, avec un TDP de 45 watt. Il sera complété par 32 Go de mémoire DDR4-3200 et un SSD de 1 To (avec la possibilité d’en ajouter un second).

Pour assurer une autonomie satisfaisante, les configurations seront dotées d’une batterie de 90 Wh qui pourra être rechargée par l’intermédiaire d’un port USB de type C. D’autre part, les touches du clavier disposent d’un système de rétro éclairage RGB (sur 4 zones). Et trois barres de LED apportent une touche colorées aux côtés de l’ordinateur.

Enfin Asus assure avoir fait des efforts particuliers pour réduire au maximum l’élévation de la température lorsque les composants seront fortement sollicités.

Les Asus ROG Strix G15 et G15 Advantage Edition seront proposés respectivement à partir de 1999 € et 2299 €.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2021 par marque