Attention aux faux courriels de la Gendarmerie, une arnaque se propage

Une fausse accusation pénale pour vous piéger, la nouvelle arnaque qui circule

Ces derniers jours, la Gendarmerie nationale a prévenu les internautes d’une nouvelle arnaque qui circule par e-mail. Des escrocs se font passer pour des représentants de la justice ou de la gendarmerie afin de faire peur aux gens et leur soutirer des informations personnelles.

L’e-mail ressemble à un vrai courrier administratif. Il affiche souvent le logo du ministère de la Justice ou un faux tampon de la « Brigade de protection des mineurs ». Pour paraître encore plus crédibles, les escrocs ajoutent parfois la signature d’un procureur connu.

Le message accuse la personne de faits graves et cite plusieurs articles du Code pénal. Le ton utilisé est menaçant pour provoquer la panique et pousser la victime à répondre rapidement. Dans le texte, les escrocs demandent d’écrire à une adresse e-mail pour “expliquer sa version des faits” et “éviter des sanctions”. C’est là que le piège se referme.

Ces faux courriers servent à récupérer vos données personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, voire copies de documents officiels). Les arnaqueurs peuvent ensuite les utiliser pour d’autres fraudes ou les revendre à d’autres criminels. Dans certains cas, ils insèrent aussi des liens ou des pièces jointes qui contiennent des virus. En cliquant, vous risquez d’installer un logiciel malveillant sur votre ordinateur ou votre téléphone.

Les bons réflexes à avoir

La Gendarmerie rappelle quelques règles simples pour ne pas tomber dans le piège. Ne répondez jamais à ce type d’e-mail. Ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas les pièces jointes. Ne payez rien, même si le message vous fait peur. Et enfin, supprimez l’e-mail immédiatement.

Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier l’information directement auprès des autorités, mais jamais via l’adresse indiquée dans le message.

Pour aider les enquêteurs, il est possible de signaler ces e-mails sur le site officiel https://www.cybermalveillance.gouv.fr. Cela permet aux forces de l’ordre de repérer plus vite les campagnes d’arnaques et de protéger d’autres internautes.

Source : Presse Citron