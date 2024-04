Attention ce faux GTA 6 vole vos mots de passe, il a déjà fait des ravages

Attention à ce faux GTA 6

Un faux GTA 6 circule sur internet et vole les mots de passe des utilisateurs Mac.

Le malware les utilisateurs à contourner la sécurité macOS Gatekeeper.

Alors que l’excitation monte autour de la sortie tant attendue de GTA 6, des pirates informatiques malveillants exploitent cette impatience en diffusant un malware déguisé en version piratée du jeu. Ce cheval de Troie, baptisé PSW, cible les utilisateurs de macOS et vise à dérober une multitude de données sensibles, allant bien au-delà des simples mots de passe.

Mac : un malware se déguise en GTA 6 pour voler vos données

Le malware se présente sous forme d’un faux fichier DMG, ressemblant à un installateur de GTA 6. Il incite l’utilisateur à contourner la sécurité macOS Gatekeeper en lui faisant croire qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour installer le jeu. Une fois le fichier ouvert, le malware se déploie et lance plusieurs scripts pour collecter vos informations.

Le malware s’attaque d’abord à vos mots de passe. Il simule une fausse installation d’application pour vous inciter à entrer votre mot de passe système, lui donnant accès à l’ensemble de vos mots de passe stockés dans le trousseau de votre Mac, racontent nos confères de 9To5Mac.

À lire : GTA 6 : le développement a pris du retard, Rockstar pourrait repousser la date de sortie

Il ne s’arrête pas là. Le malware recherche ensuite d’autres données sensibles sur votre ordinateur, telles que les cookies, l’historique des formulaires, les identifiants de connexion et les portefeuilles de cryptomonnaies. Il peut également collecter des informations sur votre système, comme votre adresse IP et les logiciels installés.

Toutes les données collectées sont ensuite envoyées à un serveur contrôlé par les pirates. Ils peuvent ensuite les utiliser pour usurper votre identité, accéder à vos comptes en ligne et vous voler vos informations personnelles et financières.

N’oubliez pas : GTA 6 n’est pas encore sorti, et aucune version piratée n’est disponible, encore moins sur Mac (et encore moins un fichier de 4 méga-octets). Si vous tombez sur un fichier prétendant être le jeu, il s’agit probablement d’un malware. Soyez prudents et protégez vos données.

Enfin, si vous avez pour habitude de pirater vos jeux vidéo sur PC, méfiance : des escrocs diffusent d’ores et déjà de faux fichiers d’installation pour Grand Theft Auto 6, qui injectent bien évidemment des logiciels malveillants. Ils imitent les installateurs légitimes de FitGirl Repacks (et d’autres).